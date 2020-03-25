被抓了！傳「享溫馨KTV員工確診」害業績慘跌60%　南投女辯稱：IG看到



▲「享溫馨KTV」遭到網友留言攻擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

《ETtoday新聞雲》日前獨家報導連鎖KTV享溫馨被網友在臉書爆料，表示有「員工有疑似確診」，造成業績下滑6成，讓享溫馨氣到直跳腳，直呼根本就是「假消息」，21日向刑事局南部犯罪打擊中心報案，希望能夠揪出這名網友，24日警方循線查出發文的莊女身份，在南投縣埔里鎮逮獲她。

這起案件起於一名網友20日發表了一句話：「享溫馨好像也有員工確診」，沒想到20日當天享溫馨的業績就像是雪崩般崩盤，瞬間少六成的業績，讓享溫馨氣到直跳腳，直呼根本就是「假消息」，21日向刑事局南部犯罪打擊中心報案，希望能夠揪出這名網友。

經警方循線查出發文者的身分，於24日在南投縣埔里鎮將這名莊姓女子查緝到案，莊女除坦承貼文散播該疫情假訊息，她供稱該假訊息來源是在IG社群網路上看到後，再貼到自己FB上面。



全案將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，移送地檢署偵辦。警方呼籲，有關新冠肺炎疫情對國內之影響重大，常為國人關注焦點，對於疫情相關資訊，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。為避免造成社會恐慌，假訊息散播足生損害於公眾或他人，民眾如接獲來源不明之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

時間對我們來說完全沒用！

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