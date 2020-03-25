Good Life在嘉　慈濟與嘉義市簽定合作備忘錄

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為促進政府與民間一起推動慈善防災、環保生態，嘉義市政府與慈濟慈善事業基金會，於3月25日在嘉義市府簽訂「慈善防災、環保生態」合作備忘錄。

簽約儀式由嘉義市黃敏惠市長、慈濟基金會顏博文執行長共同簽訂，雙方合議共同建立慈善關懷及防災教育合作機制、促進生態環保、公益人文推廣教育之目標，努力積極推動跨界合作，並打造幸福城市、永續發展、愛心循環的宜居城市等「good life在嘉」願景。

活動儀式由慈濟嘉義六位高齡七、八十歲的在地環保志工表演手語歌「人人做環保」開場後，慈濟基金會報告「合作共善」（PPP合作夥伴 UN SDGs），雙方多元共善合作願景，並介紹過去數十年來「慈濟的愛一直都在」的「慈善力」，期望與市府合作照顧社區的民眾，打造「美善嘉義、慈濟共行」合作願景。

請繼續往下閱讀...

▲嘉義市政府與慈濟慈善事業基金會，3月25日簽訂「慈善防災、環保生態」合作備忘錄。

嘉義市長黃敏惠致詞，防疫期間大家戴上口罩，拱手不握手、要勤洗手，市長表示，剛開始談合作時就很歡喜，覺得合作不只是簽備忘錄，應該是能落實什麼？慈濟的行動力很迅速，所以今天簽備忘錄時，就已經有具體的案例出現。

黃敏惠市長指出，防疫工作還是要做，面對病毒全世界流行，這幾個星期來最大的挑戰，幾乎每個局室與志工都動起來，大家都沒有埋怨，感謝大家的配合與協助，防疫工作需要大家一起來，找到一個共好、共善的大同世界，大家共善才能共好。感謝慈濟及志工讓市民朋友有更安全、更安心的居住環境，表達最大的敬意和謝意。

黃敏惠市長感謝慈濟長期以來的協助，她舉一個警察的案例，慈濟不是只有當下協助而已，十多年來還是持續的關懷，並表示嘉義市是台灣密度第二高的城市，僅次於臺北市，防疫以最謙虛的態度，做最好的準備，不用驚慌，凡是到市府都要做基本的檢疫，安全的貼上紅色標籤，呼籲健康的人還是要走出來，需要居家檢疫和隔離者，請乖乖在家裡配合。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，代表上人到嘉義市，上人對於防疫非常的重視向醫護人員以防疫人員道感恩！

▲嘉義市政府與慈濟慈善事業基金會，3月25日簽訂「慈善防災、環保生態」合作備忘錄。

顏博文執行長指出，「共善」，慈濟平常就在做，以前是單點在做，現在是從鄰里開始做、消防也加入，以「親幫親、鄰幫鄰」方式，專線080-0787080，期望能做得更完善，對於原住民、新住民偏鄉區也會協助。

顏博文執行長表示，慈濟的環保志工免長照，還可以長照別人，上人對防疫一直在想，我們還可以做些什麼？已贈送出近二萬份的安心祝福包，希望大家茹素，是對這塊土地最佳的選擇。雙方互贈紀念品，送給市長的結緣品：太陽眼鏡是用寶特瓶做的，還有一本《行願半世紀》上人的著作，以及慈悲科技的產品。

市府中庭的兩旁，擺著大愛感恩慈悲科技與靜思產品，還有賑災時會出現的汽化爐與福慧床，市長還親自的體驗，對慈濟的產品嘖嘖稱奇。

▲顏博文執行長向黃敏惠市長介紹慈濟因應賑災需求研發的慈悲科技，市長親自體驗福慧桌椅。

▲顏博文執行長向黃敏惠市長介紹慈濟因應賑災需求研發的慈悲科技，圖為太陽能環保燈帽。