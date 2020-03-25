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協助抗疫！　中國佛教會捐1000支額溫槍給教育部

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▲協助防疫，中國佛教會致贈千支額溫槍給教育部、50支給移民署 。（圖／中國佛教會提供）

▲協助防疫，中國佛教會致贈1000支額溫槍給教育部、50支給移民署 。（圖／中國佛教會提供）

記者陳崑福／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣每日均確診病例，中國佛教會除了持續祝禱，希望疫情早日消弭；理事長淨耀法師25日協同立法院前院長王金平，號召民間與企業捐助1千支額溫槍，在內政部徐國勇部長陪同下，致贈教育部，由部長潘文忠代表接受，希望與政府一同守護台灣的下一代與教育人員。

捐贈儀式者，除理事長淨耀法師外，常務理事心茂法師、副理事長見引法師、副秘書長開善法師等人陪同參與。

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中國佛教會本著佛教慈悲濟世的菩薩精神，在新冠肺炎爆發以來，即不斷思考除了扮演安定人心的角色外，還能如何提供具體防疫資源。

淨耀法師主動與內政部徐國勇部長聯繫，也獲得各縣市佛教團體的支持；而目前擔任中國佛教會護法委員會主任委員的王前院長，則主動向許多企業家提出應該積極為防疫工作做出貢獻的想法，也在極短的時間獲得積極回應，募集到一千支額溫槍。

對於中國佛教會捐贈，教育部潘文忠部長深表肯定與感謝，推崇中國佛教會慈悲濟世的胸懷與用心，讓物資可以更充實運用，也承諾會轉贈給學校善用這得來不易的一千支額溫槍。

徐國勇部長表示，中國佛教會提出要捐贈一千支額溫槍時，由於他曾服務教職，他認為學校的需求量大，應該捐贈給學校，保障師生平安；而正值世界各國因為疫情很多學校都在停課之際，而台灣的學校繼續上課，這是非常不容易的事。

淨耀法師感謝徐國勇部長的安排，並表示，新冠肺炎不僅危害人體，更對心靈有難以抹滅的創傷，這將會是一段漫長的恢復期，佛教界將持續發揮正向的影響力，讓民眾精神上有所寄託，心情也能獲得平靜；現場特地追加捐贈50支額溫槍給內政部移民署，作為第一線防疫之用。

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