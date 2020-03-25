違反檢疫追人討罰款！南投男「罰1萬先繳2千」　出家男頻出國「卻沒產可扣」

▲南投違反居家檢疫男現場繳納罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名男子2月9日自國外返國，進行居家隔離卻外出工作，2月15日違反居家檢疫規定外出工作被南投縣依據傳染病防治法裁罰1萬元，因為無力繳納被移送，今（25）日行政執行署彰化分署與南投縣衛生局通力合作，以現場查訪方式成功執行違反新冠肺炎居家檢疫罰鍰。

彰化分署指出，本件勸繳成功的黃姓義務人是在2月9日自國外入境，原應進行居家隔離，但在2月15日違反居家檢疫規定外出工作，雖然他經檢查後並未罹患新冠肺炎，但南投縣政府仍在2月27日依據傳染病防治法第58條第3項、第69條第1項第1款規定裁罰他1萬元。

因黃男未按期繳納，故於3月23日移送彰化分署執行，彰化分署於3月25日會同南投縣衛生局人員到黃姓男南投住所查訪，也連絡到他本人，他表示願意主動繳納。但因為身上現金不夠，故當場繳納2千元，其餘8000元則請求在2個月全部繳納完畢，執行人員當場也同意黃姓義務人的請求。

彰化分署表示，本日執行人員在成功執行黃姓義務人案件後，又繼續前往另一陳姓義務人的所在地，發現這是南投縣內一間頗具規模的佛寺，而陳姓義務人為該寺的出家人，在2月16日回國後，原本應在該佛寺的中部分寺進行居家隔離，但陳姓義務人因擔心自己的身體狀況，就自行乘坐公車前往花蓮進行健康檢查，當發現檢查結果正常後，就決定留在花蓮，因此違反傳染病防治法第58條第3項的規定，遭罰1萬元。

彰化分署指出，當執行人員到陳姓義務人所在的佛寺調查，發現該佛寺亦無法掌握陳姓義務人的行蹤。陳姓義務人已出家，彰化分署無法查得任何可供執行財產，僅發現陳姓義務人歷來出入境相當頻繁，因此未來如仍查無可供執行財產，將依據相關規定向行政執行署聲請限制陳姓義務人出境。

彰化分署強調，值此疫情嚴峻的時期，誠摯的呼籲大眾，防疫如作戰，即使是出家人也應遵守相關規定。如有違反，行政執行分署仍將一視同仁，依法執行。

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