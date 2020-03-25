　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

違反檢疫追人討罰款！南投男「罰1萬先繳2千」　出家男頻出國「卻沒產可扣」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲違反居家檢疫男現場繳納罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲南投違反居家檢疫男現場繳納罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名男子2月9日自國外返國，進行居家隔離卻外出工作，2月15日違反居家檢疫規定外出工作被南投縣依據傳染病防治法裁罰1萬元，因為無力繳納被移送，今（25）日行政執行署彰化分署與南投縣衛生局通力合作，以現場查訪方式成功執行違反新冠肺炎居家檢疫罰鍰。

彰化分署指出，本件勸繳成功的黃姓義務人是在2月9日自國外入境，原應進行居家隔離，但在2月15日違反居家檢疫規定外出工作，雖然他經檢查後並未罹患新冠肺炎，但南投縣政府仍在2月27日依據傳染病防治法第58條第3項、第69條第1項第1款規定裁罰他1萬元。

因黃男未按期繳納，故於3月23日移送彰化分署執行，彰化分署於3月25日會同南投縣衛生局人員到黃姓男南投住所查訪，也連絡到他本人，他表示願意主動繳納。但因為身上現金不夠，故當場繳納2千元，其餘8000元則請求在2個月全部繳納完畢，執行人員當場也同意黃姓義務人的請求。

彰化分署表示，本日執行人員在成功執行黃姓義務人案件後，又繼續前往另一陳姓義務人的所在地，發現這是南投縣內一間頗具規模的佛寺，而陳姓義務人為該寺的出家人，在2月16日回國後，原本應在該佛寺的中部分寺進行居家隔離，但陳姓義務人因擔心自己的身體狀況，就自行乘坐公車前往花蓮進行健康檢查，當發現檢查結果正常後，就決定留在花蓮，因此違反傳染病防治法第58條第3項的規定，遭罰1萬元。

彰化分署指出，當執行人員到陳姓義務人所在的佛寺調查，發現該佛寺亦無法掌握陳姓義務人的行蹤。陳姓義務人已出家，彰化分署無法查得任何可供執行財產，僅發現陳姓義務人歷來出入境相當頻繁，因此未來如仍查無可供執行財產，將依據相關規定向行政執行署聲請限制陳姓義務人出境。

彰化分署強調，值此疫情嚴峻的時期，誠摯的呼籲大眾，防疫如作戰，即使是出家人也應遵守相關規定。如有違反，行政執行分署仍將一視同仁，依法執行。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
扮狗爬行溜出門！西班牙人「自由比染病重要」　忽視政府禁足令
李明賢氣炸！爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控收容人發燒拒送醫　移民署調醫療紀錄駁斥：單純感冒2度送醫治療

快訊／台北市承德路「頂樓加蓋」火舌竄天　警消20分鐘緊急撲滅

他半夜探女友…軍人床上「幫戴綠帽」　轉身離開後超展開

「UBA抄截王」私事難了　與男密友互控偷拍亂丟桌毀損結果出爐

她PO「享溫馨KTV員工確診」業者氣炸　隔日南投落網…下場超慘

違反檢疫追人討罰款！南投男「罰1萬先繳2千」　出家男頻出國「卻沒產可扣」

黃國昌被罵「人渣昌」告網友勝訴　「拿喜樂島的錢」提告失敗

新店隨機殺人案犯保協會助療傷…父回憶與兒相處時流淚：盼最重罪懲罰凶手

香菸燙3歲童！生母男友遭控酒後施虐　網狂肉搜2人嚇得跑派出所想和解

警政署長陳家欽視察屏東基層防疫工作　慰勉辛勞

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

遭控收容人發燒拒送醫　移民署調醫療紀錄駁斥：單純感冒2度送醫治療

快訊／台北市承德路「頂樓加蓋」火舌竄天　警消20分鐘緊急撲滅

他半夜探女友…軍人床上「幫戴綠帽」　轉身離開後超展開

「UBA抄截王」私事難了　與男密友互控偷拍亂丟桌毀損結果出爐

她PO「享溫馨KTV員工確診」業者氣炸　隔日南投落網…下場超慘

違反檢疫追人討罰款！南投男「罰1萬先繳2千」　出家男頻出國「卻沒產可扣」

黃國昌被罵「人渣昌」告網友勝訴　「拿喜樂島的錢」提告失敗

新店隨機殺人案犯保協會助療傷…父回憶與兒相處時流淚：盼最重罪懲罰凶手

香菸燙3歲童！生母男友遭控酒後施虐　網狂肉搜2人嚇得跑派出所想和解

警政署長陳家欽視察屏東基層防疫工作　慰勉辛勞

劉真跳恰恰曼妙舞姿太美了！客串《幸福來了》女星著迷：有魔力

遭控收容人發燒拒送醫　移民署調醫療紀錄駁斥：單純感冒2度送醫治療

快訊／台北市承德路「頂樓加蓋」火舌竄天　警消20分鐘緊急撲滅

舊金山17坪破爛屋…台幣近6千萬售出！　新蓋4臥景觀房吸客

他半夜探女友…軍人床上「幫戴綠帽」　轉身離開後超展開

中職／緯來收視率下滑還漲權利金　劉志威：不應用收視率評斷

漆作與油漆的距離　漆作職業體驗開創新視野

警方掌握「N號房付費會員」有人氣男星、體育明星　韓媒爆：名單公開會出大事

文化部公布場館防疫原則：觀眾超過百人延期取消、間距1公尺以上

中職／關門打增加收視率？　沒有那麼樂觀

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

阿伯上坡遇紅牌重機　高速對撞雙亡

驚悚畫面曝！開朗警「重機對撞機車」　2人噴飛慘死

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

福義軒女工　右手慘被機器斷肢

10月兒被重壓喪命　保母喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

鶯歌紅牌重機「MT-07」2死車禍　騎士身分光是休假警

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

李來希掰花蓮婦買口罩

發燒37.9度被嫌不夠燙　5通電話錄音爆收容所黑幕

更多熱門

相關新聞

桃市違反防疫開罰　7天未繳即強制執行

桃市違反防疫開罰　7天未繳即強制執行

鑒於新冠肺炎疫情全球快速蔓延，桃園地檢署25日邀集市府衛生局、警察局、移民署等單位召開「防疫小組首長會議」，其中針對違反隔離、居家檢疫規定被開罰者，其罰鍰期將30天縮短為7日，也就是說，違規者若未在規定期限內繳清罰鍰則逕送行政執行署強制執行，以收嚇阻效用。

查爾斯王儲雙手合十防疫法破功

查爾斯王儲雙手合十防疫法破功

台達電副總裁呼籲降稅紓困　經長：加速官民5000億投資救市

台達電副總裁呼籲降稅紓困　經長：加速官民5000億投資救市

即／王室：查爾斯王儲確診陽性

即／王室：查爾斯王儲確診陽性

WAVE停業！台北夜店「骨牌式關門」

WAVE停業！台北夜店「骨牌式關門」

關鍵字：

新冠肺炎行政執行署居家檢疫出家

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

Keanna 60秒完整毀滅影片曝光！

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

更多

最夯影音

更多
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面