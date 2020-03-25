第二批包機解隔離！　他憶兩個月煎熬：在湖北天天告訴自己「要活著回家」

▲搭乘第二批包機返台民眾，於3月25日清晨解禁，回憶兩個月來心路歷程，並感謝各界關心。（圖／受訪者提供，下同）



記者陳政錄／台北報導

搭第二批湖北包機返台，共361人終在25日清晨解除隔離，許多人回首兩個多月來煎熬，心中百感交集，一位A先生帶著黑色棒球帽、口罩訴說，「在湖北的每一天，都告訴自己不要生病」，要堅持住，因為我們要「活著、健康回到自己台灣的家」，也感念蔡總統、陳部長一切嚴謹的包機安排。

據了解，3月10、11日分別自湖北各地集合，從武漢包機返台的361位台人中，以老弱婦孺，據迫切返台需求者為主，並在抵達桃園機場後分送北部林口、蘭陽、龜山三地的檢疫所，進行14天隔離，統一於今天清晨解禁，部分民眾自行搭車或由親友接送回家，部分透過遊覽車接駁返家。

▲在桃園龜山大崗檢疫所的民眾搭乘巴士離開。（圖／記者游宗樺攝）

事實上，自武漢市1月23日封城，湖北各地也陸續跟進以來，這些滯留民眾等於先在當地經過1個多月的自主隔離，返台再經14天，兩個多月不少人身心俱疲，工作、生活都受到影響，但談到醫護人員的協助，還是滿存感激。

一位B小姐回憶，他們這批多非武漢市當地，而是在接到訊息後，一早四、五點天還沒亮就出門，約下午兩點多武漢天河機場等待搭機，過程歷經重重檢疫、包機延後；她又是搭乘第二班東航，11日清晨四點才落地桃園，防護服也一直到六點多入住檢疫所才能換下，可以說是超過24小時緊張的沒闔眼，有些人甚至完全沒有喝水，就是避免造成他人的負擔。

▲▼每個房間外面都有椅子，由醫護人員定時提供物資。

她指出，雖然過程驚心動魄，但是在看到台灣醫護人員不遠千里搭機到武漢，接他們回家，並嚴格把關檢疫，以及回台後陳時中部長在機棚迎接他們，真是「眼淚都噴出來了。」相當感謝醫護人員、兩岸政府，尤其是台灣衛福部的協助。

另位家住北部的林先生分享，湖北封城初期，大家真的手足無措，也曾一度覺得是不是被政府放棄，所幸，回到在台灣檢疫所後，他們每天需量測兩次體溫，定時都有人送飯到門口外的椅子，菜色相當豐富，也有網路可以跟家人聯繫，對回家的「最後一哩路」，感覺非常好，也很安心。他也補充，因為這一批次中有許多幼童，工作人員雖然不一定有提供牛奶，但會準備包括豆漿等營養品，讓人備感窩心。

一位A先生回憶近兩個月來的歷程，他坦言，首先非常感謝林口檢疫所全體員工，每天都很辛苦幫忙我們，非常感謝，因為在湖北每一天，都告訴自己不要生病，不可以生病，要堅持住。他也對台灣防疫表達高度肯定，指出不管環境多麼未知，政府和各界的關心、幫助，總是給予他們溫暖的力量，帶領他們能夠一直堅持，如今，也仍有一些台灣人滯留武漢，希望他們也能盡快返台。

▼滯留湖北民眾經歷2個月努力，終於抵台並解除隔離返家，激動拍下車窗外的景色，還寫感謝信謝謝醫護人員、政府的努力。



►腦公！你不可以賴帳喔



