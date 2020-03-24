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12歲女童「沒旅遊史」也確診病危　表哥痛心呼籲：誰說年輕人不需要擔心！

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▲美國,紐約,新冠肺炎,檢測,艾姆赫斯特,Elmhurst,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國確診人數連日暴增，目前已達41,511例，499人身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續攀升，全球確診人數正式突破30萬人，由於確診案例多是中高年齡族群的人，使得許多年輕人抱著僥倖心態照樣外出，美國喬治亞州一名確診的12歲少女家屬如今出面呼籲，「大家都說年輕人不用擔心，可是我12歲表妹現在就在為生命搏鬥。」

喬治亞州12歲女童艾瑪(Emma) 15日被診斷疑似罹患新冠肺炎，檢測結果20日出爐呈現陽性，重症的她目前正在亞特蘭大一家醫院接受治療。表哥安東尼(Justin Anthony)近來向CNN表示，艾瑪沒有出國旅遊史，最近也根本不太出門，家人也不清楚為何會被感染，他在艾瑪母親的同意之下，決定向大眾公開艾瑪的情況，因為希望對方的故事能夠讓年輕人提高警覺。

安東尼表示，「很多人都在說疫情不會影響到年輕人，但是我年僅12歲的表妹卻正在和死神搏鬥，大家需要好好遵守隔離政策，照顧好自己的孩子，人們需要更認真面對這一點」。亞特蘭大蘇格蘭禮拜醫院(Atlanta-Scottish Rite Hospital)後來證實，艾瑪的確是他們的病患，但是為了保護病患隱私，拒絕對外透露詳細病情。

艾瑪的叔叔達米安(Damian Anthony)也在臉書上發文，「我的姪女艾瑪確診了，我姐姐希望大家能為我的家人、你的家人和世界其他地方祈福，沒有人了解這種病毒，由於目前尚未有解決方案，艾瑪只能和症狀搏鬥，希望能讓大家知道這個疾病有多嚴重，能夠多挽救一條性命。」

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