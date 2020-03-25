戴口罩顏值加倍！漫畫家阮光民筆下6主角「防疫版造型」曝光　網：瞬間時尚！

▲戴口罩顏值加倍！漫畫家阮光民讓筆下主角「防疫版造型」現身。（圖／阮光民提供）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎防疫期間，公共場所中不少人都戴上口罩，台灣漫畫家阮光民也讓筆下6個故事的主角以「防疫版造型」現身，包括曾被改編為電視劇的作品《用九柑仔店》的楊俊龍、《天橋上的魔術師》當中的魔術師、《東華春理髮廳》陳小華⋯等，都紛紛戴上口罩，網友看了也回應「真的突然爆炸帥！」「瞬間都時尚了！」

阮光民日前在個人臉書分享，讓筆下6個故事的主角戴上口罩，表示「口罩戴上，顏質立刻增加百倍。」他透露，是想為了防疫宣導盡一分心，但又不想那麼樣正經八百，才為自己筆下的角色們戴上口罩，現在各國都身處疫情中，「漫畫角色雖然是漫畫家創造的，但在讀者或是在漫畫的世界，他們也算是活生生的。」

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▲《東華春理髮廳》的陳小華。（圖／阮光民提供）

▲《用九柑仔店》的楊俊龍。有網友表示「俊龍戴口罩怎麼感覺眼睛變大了？」（圖／阮光民提供）

▲《九天少年》的陳浩男。（圖／阮光民提供）

6個角色分別是《東華春理髮廳》的陳小華、《用九柑仔店》的楊俊龍、《九天少年》的陳浩男、《警賊》的唐武、《天橋上的魔術師》的魔術師，《天國餐廳》李奧納多皮卡丘。

▲《警賊》的唐武戴上口罩，被網友讚「這位顏值200%！」（圖／阮光民提供）

▲《天橋上的魔術師》的魔術師，該作品改編自吳明益的同名小說，近期也由公視翻拍為電視劇。（圖／阮光民提供）

▲《天國餐廳》李奧納多皮卡丘。（圖／阮光民提供）

網友們看了也紛紛讚「真的突然爆炸帥！」「瞬間都時尚了！」「人帥戴什麼都帥」還有人笑說「畫人臉時間快多了」而阮光民也回覆「 眼睛以下直接塗黑」。

當疫情衝擊各行各業，阮光民表示自己目前持續連載《九天少年》，並規劃《東華春理髮廳》第2集，笑說漫畫家已經習慣「自己自主隔離工作」，沒有受到太大的影響，只是台灣漫畫仍需要大家的支持。