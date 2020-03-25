接回滯武漢台人蘇貞昌「逆時中」？　賴香伶籲提升指揮官層級

▲民眾黨召開「紓困條例滿月總體檢」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對武漢將解封，7百多名滯留台人如何返台，行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不同調，對此，民眾黨團總召賴香伶質疑「是蘇院長逆時中？還是部長有權力做最後定調？」呼籲應檢討防疫指揮官的層級是否再提升。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》執行滿月，民眾黨團25日召開「紓困條例滿月總體檢」記者會，檢視執行成效。

賴香伶指出，昨天針對武漢解封後滯留台人怎麼返國，蘇貞昌強調一定要採「包機」模式，陳時中則認為解封了就沒有包機問題，兩人明顯不同調，「是蘇院長逆時中？還是部長有權力做最後定調？」

賴香伶認為，此事顯示疫情指揮中心在跨部會協商及涉外事務上，似乎已無法掌握政治情勢應對，呼籲應檢討防疫指揮官的層級是否提升？由跨部會層級來擔任，或是蘇貞昌能下來扛起第二階段防疫與決策角色？

針對防疫物資分配部分，立委高虹安指出，消防單位陳情，由於有些地區人口相對少，配置的一次性防護衣僅個位數，加上該區的防疫專線是連接到119系統而非醫療所，一次出勤要兩個人，在出勤二、三次之後，該單位便已無防護衣可用，要求針對防疫體系的「神經末稍」單位，政府應全面盤點相關資源是否充足。

另外，高虹安也提到，目前役男徵召仍在進行，民眾黨團也接到陳情案例，發現某批役男在集合過程中沒有落實體溫量測，也沒問旅遊史，有役男發現有人有歐洲旅遊史，甚至一周內剛從歐洲回來，沒有做好自主隔離就報到服役，讓很多人擔心有群聚感染風險，建議各地區的役男在召集時就應把檢測措施做好，避免造成防疫破口。