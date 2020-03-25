因應新冠肺炎防疫作為　台南安平警超前部署分流異動上班示範演練

▲台南市警局為因應新冠肺炎疫情社區感染，超前部署規劃演練人力分流異地上班機制，並在第四分局第二辦公室華平所進行示範演練觀摩。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於疫情有逐漸升高情況，為避免員警因疫情而影響治安工作，台南市警局為符合行政院防疫政策，並因應新冠肺炎疫情社區感染，超前部署全體總動員，除警察局規劃演練人力分流異地上班機制外，各分局亦要比照先行部署演練，並於3月25日上午，由第四分局進行示範演練觀摩。

演練地點選至第四分局第二辦公室（華平所），並由四分局長蔡進閱進行簡報，內容包括分局異地上班、派出所二班式勤務應變作業、防疫期間偵訊現場處理、現場實況操作電子差勤及公文系統、受理刑事紀錄證明申請與護照遺失流程及派出所規劃二班式勤務，如何避免勤務交錯人員交流等實施演練，過程皆順利，本次演練多項與同仁密切相關的精進務實作法，就是為了保護同仁及民眾，對彼此都安心的做法。

第四分局並早已依照轄區特性執行因地制宜的各項權衡防疫措施，除對洽公民眾量體溫及酒精消毒外，並發給同仁口罩、護目鏡、手套及防護衣，並設有隔板的專用偵訊空間，除了為同仁的執勤安全健康做更妥適安全的防護，並兼顧洽公民眾的需求，讓警察維護治安工作不受干擾間斷，提早規劃做好萬全準備，做到人力分流，減少感染風險，才能應付最嚴峻的疫情考驗。

台南市警局周幼偉局長親自督導演練過程，並表示本項工作原則上備而不用，透過這次演練讓我們在遇到真正疫情爆發需要執行時，亦不用驚慌，按部就班，照既定的流程，即可順利完成任務，執行過程亦應注意員警本身的安全。

周幼偉局長指出，新冠肺炎全台確病例已達216例，台南市確診也有9例，居家檢疫及隔離者有2483人，顯示疫情有升溫趨勢，四分局示範因應新冠肺炎異地辦公與勤務應變示範演練，過程詳盡落實，市警局將提供各分局相關部署參考。

周幼偉局長另重申「酒駕零容忍」政策，市警局仍會彈性適度規劃時段、機動調整取締酒駕次數，嚴格取締酒駕；並同時持續關注網路假消息蔓延及查緝，避免造成民眾不安致生社會治安問題。並鼓勵所屬同仁於防疫期間仍應利用時間，不拘形式多元化加強體能，期能增強免疫力與全民共同對抗嚴峻疫情。

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