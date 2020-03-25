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人權行動博物館！「原住民族文學轉型正義」巡迴起跑

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▲▼國家人權博物館與國立臺灣文學館合辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」（圖／國家人權博物館提供）

▲「原音重現」主題展板搭配原住民族文學與轉型正義專書展示。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

為推廣原住民族轉型正義，國家人權博物館與國立臺灣文學館合辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」，以「行動博物館」的概念，將這個特展重製成容易移動的形式，帶到原住民族地區，透過學校、教會或部落組織等進行展示，今年將自暨南大學起跑！

國家人權博物館與國立臺灣文學館於107年合辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」，主要針對白色恐怖時期，鄒族的高一生因追求鄒族自治遭到逮捕槍決，以及泰雅族原住民林昭明、王宗霖、邱致明、葉榮光、周萬吉等受難者莫名被羅織罪名而遭逮捕入獄的故事，並且透過原住民文學來呈現轉型正義的議題。

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▲▼國家人權博物館與國立臺灣文學館合辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」（圖／國家人權博物館提供）

▲「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」，以「行動博物館」的概念起跑。（圖／國家人權博物館提供）

由於「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」所帶動的轉型正義思考，需要拓展與更多元的參與，因此國家人權博物館以「行動博物館」的概念，將這個特展重製成容易移動的形式，帶到原住民族地區，透過學校、教會或部落組織等進行展示，希望這段白色恐怖時期的歷史能走入原鄉，並結合教育推廣活動，邀請部落族人共同對當代原住民族處境與相關議題，進行反思與對話。

「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動展首場於暨南大學正式開跑，接下來至今年底前，將於全國各原住民族地區舉辦行動展覽，除了原有展示內容外，每個原民地區行動展的合作單位更從在地議題出發，提出相關的展示或教育推廣活動，進一步拓展與深化原住民轉型正義的探討。

3月暨南大學以原住民族文學創作，呈現當代原青所面臨的社會及文化議題；4月嘉義阿里山國民中小學，將呈現鄒族白恐政治受難歷史的師生創作成果；5月新竹尖石鄉原住民文物館，呈現尖石鄉泰雅族人近年所致力小米復育工作，同期間在屏東縣牡丹鄉圖書館，則透過近年牡丹鄉致力的歌謠傳承工作呈現其文化復振的成果。

6月份於臺南臺灣教會公報社，展現原住民族權利運動的在地化；7月卑南遊客中心，透過近年各種類型的開發案件，進行原住民族人權議題之討論；8月屏東縣霧臺鄉魯凱族產業發展協會，將就八八風災與遷村及重建等情形探討原住民族人權議題，同期間由桃園市復興區觀光導覽協會，就白色恐怖時期泰雅族哲人樂信・瓦旦的一生及其所致力的願景將進行完整的討論與重現。

國家人權博物館表示，期待藉由行動展計畫，讓更多部落族人及民眾能進一步了解原住民轉型正義議題，竭誠歡迎各地族人與一般民眾踴躍參與。

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