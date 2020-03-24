鋼筋重擊勞動局長賴香伶　李明彥二審改判拘役當庭讚法官

▲打傷勞動局長賴香伶的李明彥。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

工運人士李明彥，2018年10月間闖入台北市政府勞動局長賴香伶辦公室，持鋼筋重擊賴香伶頭部，賴香伶送醫縫了11針。李明彥落網後被依重傷害未遂罪起訴，一審將他判刑3個月，案經上訴，高等法院二審24日將他改判拘役58日，得易科罰金。李男竟當庭稱讚法官對他很好，但他更希望入監執行。

本案發生在2018年10月31日下午，李男大喇喇闖進賴香伶辦公室逞凶，造成賴香伶額頭受傷、流血，犯後逃逸。他隔天在捷運新埔站落網，還高喊「勞工被迫害，高官廠商完全沒事」、「是鋼筋打的，不是我打的」，北檢以重傷害未遂等罪起訴，台北地院則改以傷害論罪。賴香伶則經過3天留院觀察後出院。

一審法院審理後，將他判刑3個月，得易科罰金。案經上訴，高等法院二審於24日宣判，李男遭判拘役58日。高院認為，李男犯後遭拘提、羈押已58日，經本起事件後，李男應有所警惕，不致再犯，沒有再執行的必要，因此改判拘役58日，本案檢方仍可上訴第三審。

對於獲得改判，李男當庭稱讚：「法官對我真好，但我還想要進去被關一天。」而後他當庭向法官陳述自己檢舉的案件，檢方都沒有進度，希望法官督促檢方，最後被法官請出。李男事後受訪表示，「我覺得法官只是不想讓我再進去而已。」但他又執著於自己的案件，又批評中油公司、地檢署等單位，希望討回公道。