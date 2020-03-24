與美女醫搞不倫害離婚　漢唐光電老董賣咖啡吸金3億判刑定讞

▲曾介入美女醫師蔡佳芬婚姻的漢唐光電董事長徐國良，今遭判刑定讞。（圖／翻攝自Facebook／蔡佳芬醫師 生活·美學手札）

記者吳銘峯／台北報導

曾與知名皮膚科女醫師蔡佳芬爆出婚外情的漢唐光電董座徐國良，不倫事件最後更造成女醫師與丈夫離婚。此外徐國良被檢調單位查出，以不實財報、誆騙上市櫃為由吸金3億多元，提起公訴。一二審均將他判刑8年半，其中二審更查出，徐國良的公司根本沒從事科技業，僅經營連鎖咖啡店而已。案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

媒體在2016年間爆料，徐國良介入知名皮膚科女醫師蔡佳芬與台大醫院外科主治醫師陳克誠間的婚姻，還說蔡佳芬為了向徐國良索討2億元，而與徐國良發生關係懷孕，但最後卻墮胎。最後媒體消遣蔡佳芬錢沒拿到，幸福的家庭也已經破滅，3人間也爆發多起官司。

徐國良因為介入美女醫師的婚姻而出現在新聞版面上，另外檢調單位也查出，徐男從2004年起，就以「印股票、換鈔票」方式吸金，徐國良先虛增公司資本額為6億元，並對外謊稱漢唐光電營運良好，將於近年內上市櫃，或美國思科公司擬併購漢唐光電公司，併購金額極高，股價將大幅翻漲，若未上市櫃或併購未成功，還會全額退還股款，藉此誘騙投資人購買漢唐光電公司股票。

徐男還捏造自己是具有史丹佛大學博士學位及美國貝爾實驗室副總裁、在美獲獎無數的學經歷，取信被害人，被害人紛紛掏錢投資，總計吸金3億8,037萬餘元。一審法院將他判刑8年半，案經上訴，高院二審更查出，徐男的學經歷全都是假造，漢唐光電也從未經營科技業，實際營業項目為經營實體咖啡店「酷咖啡」及網路平台，主要營收來自咖啡店，但仍入不敷出，長年處於虧損狀態，營收狀況極差。公司也沒有廠房、員工又少，沒有能力從事光電業，也不可能被美國公司收購，一切都是謊言。高院因此仍將他判刑8年6月。

案經上訴第三審，最高法院審理後，24日駁回上訴，徐國良判刑8年半定讞。而徐國良早在偵查期間就被羈押，期間雖法院裁定將他3000萬元交保，但覓保無著，至今仍羈押在看守所中。