「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練藉按摩猥褻判1年半定讞

▲武術教練假藉按摩，撫摸美眉私處，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲一間武術學院的王姓負責人，利用權勢猥褻一名女學員，假藉幫女學員按摩推拿時，撫摸其乳頭和私處等部位。女學員事後質問王男，王男回稱「肌膜法」按摩。女學員提告，王男一審判刑2年、二審改判1年6月。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

本案發生在2017年4月間，判決指出，綽號「小白」的王姓武術教練（41歲），因曾任戲劇的武術指導，在武術界小有名氣，並在新北市蘆洲開設武術道場，從事武術教學、表演合作和推拿按摩。他除了招收對武術有興趣的成年學員之外，還開設兒童武術班，部分成年學生稍有基礎後，便在道場中擔任助理，同時是王男的學生及員工。

其中王男對當時20多歲的美眉學員間助理小丹（化名）產生好感，案發當晚，王男假藉幫小丹按摩推拿，邀請小丹進入武術館地下室。小丹仰躺在按摩床上，王男掀開小丹上衣並褪去外褲，隨即開始對小丹進行推拿按摩，小丹正享受按摩之際，突然發現王男的雙手藉機撫摸自己的乳頭和私處等部位。小丹當下傻住，雖然覺得很不舒服，但怕自己誤解王男，也擔心反抗會丟了工作，因此隱忍不發。事後小丹以通訊軟體質問，王男才說這是「肌膜法」按摩；王男還辯稱：「我犯的錯就是沒有解釋給妳聽、跟妳講清楚，就不會有不舒服的經驗。」

小丹不滿提告，刑事部分，一二審法院均認定成立「強制猥褻罪」，一審判刑2年，二審高等法院審理後，審酌王男身為小丹武術教練兼雇主，僅為滿足一己之私慾，不知尊重小丹身體自主權與性自主意願，竟以詐術壓制小丹之性自主意思，違反小丹意願而對小丹強制猥褻得逞，非但侵害小丹之性自主權，更使小丹身心嚴重受創，造成心中難以抹滅之陰影；但因原審量刑過重，二審改判1年6月。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

此外小丹也提出附帶民事訴訟，求償80萬元，一審判決王男須賠償40萬元，上訴二審後，高院駁回雙方上訴，判賠40萬元確定。