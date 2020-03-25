　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練藉按摩猥褻判1年半定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲武術教練假藉按摩，撫摸美眉私處，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲一間武術學院的王姓負責人，利用權勢猥褻一名女學員，假藉幫女學員按摩推拿時，撫摸其乳頭和私處等部位。女學員事後質問王男，王男回稱「肌膜法」按摩。女學員提告，王男一審判刑2年、二審改判1年6月。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

本案發生在2017年4月間，判決指出，綽號「小白」的王姓武術教練（41歲），因曾任戲劇的武術指導，在武術界小有名氣，並在新北市蘆洲開設武術道場，從事武術教學、表演合作和推拿按摩。他除了招收對武術有興趣的成年學員之外，還開設兒童武術班，部分成年學生稍有基礎後，便在道場中擔任助理，同時是王男的學生及員工。

其中王男對當時20多歲的美眉學員間助理小丹（化名）產生好感，案發當晚，王男假藉幫小丹按摩推拿，邀請小丹進入武術館地下室。小丹仰躺在按摩床上，王男掀開小丹上衣並褪去外褲，隨即開始對小丹進行推拿按摩，小丹正享受按摩之際，突然發現王男的雙手藉機撫摸自己的乳頭和私處等部位。小丹當下傻住，雖然覺得很不舒服，但怕自己誤解王男，也擔心反抗會丟了工作，因此隱忍不發。事後小丹以通訊軟體質問，王男才說這是「肌膜法」按摩；王男還辯稱：「我犯的錯就是沒有解釋給妳聽、跟妳講清楚，就不會有不舒服的經驗。」

小丹不滿提告，刑事部分，一二審法院均認定成立「強制猥褻罪」，一審判刑2年，二審高等法院審理後，審酌王男身為小丹武術教練兼雇主，僅為滿足一己之私慾，不知尊重小丹身體自主權與性自主意願，竟以詐術壓制小丹之性自主意思，違反小丹意願而對小丹強制猥褻得逞，非但侵害小丹之性自主權，更使小丹身心嚴重受創，造成心中難以抹滅之陰影；但因原審量刑過重，二審改判1年6月。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

此外小丹也提出附帶民事訴訟，求償80萬元，一審判決王男須賠償40萬元，上訴二審後，高院駁回雙方上訴，判賠40萬元確定。

ET快訊
遊荷返國不甩居家檢疫！夫出門談生意、妻市場買菜　警秒攔截全開
居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬
N號房主嫌「博士」頭撞洗手台自殘..送醫後發燒！急檢測新冠肺
KID單身3年大街調情小許維恩！經紀人57字認了：戀愛ing
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

鹹濕對話內容曝！色男誘單純高中妹回家「種草莓+指侵」：懷孕就娶妳

快訊／布袋台61線嚴重事故！貨櫃車高速猛撞釀3傷　工程車懸空掛橋險墜落

10月幼兒被重壓19分鐘斷魂　保母認過失致死喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

公投案重印浪費公帑931萬　中選會前主委陳英鈐獲輕罰20萬元

越掙扎她鎖越緊！10月幼兒被保母重壓19分鐘慘死　母心痛：悶壓凌遲是殺人罪

凌晨載愛妻外出兜風...翁西濱快速道路「遭聯結車追撞」！車爛毀夫妻雙亡

網PO：8歲女童被40歲男子性侵報案2周沒人理　台中警：早已移送地檢署

「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練藉按摩猥褻判1年半定讞

開車抽菸遇警碎念「你娘XX手機拿來」　駕駛挨告傻眼：我是譙老婆

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

鹹濕對話內容曝！色男誘單純高中妹回家「種草莓+指侵」：懷孕就娶妳

快訊／布袋台61線嚴重事故！貨櫃車高速猛撞釀3傷　工程車懸空掛橋險墜落

10月幼兒被重壓19分鐘斷魂　保母認過失致死喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

公投案重印浪費公帑931萬　中選會前主委陳英鈐獲輕罰20萬元

越掙扎她鎖越緊！10月幼兒被保母重壓19分鐘慘死　母心痛：悶壓凌遲是殺人罪

凌晨載愛妻外出兜風...翁西濱快速道路「遭聯結車追撞」！車爛毀夫妻雙亡

網PO：8歲女童被40歲男子性侵報案2周沒人理　台中警：早已移送地檢署

「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練藉按摩猥褻判1年半定讞

開車抽菸遇警碎念「你娘XX手機拿來」　駕駛挨告傻眼：我是譙老婆

月發薪水師傅狂借錢！佛老闆改「10天領1次」零成效　苦惱：最菜的至少45K

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

蘋果計劃分階段恢復全球門市！　最快將於4月上旬重新開業

不斷更新／美國705死！白宮發言人檢測結果出爐　曾到紐約旅客應隔離14天

「迪卡儂浮潛面鏡」成抗疫神器！義大利工程師神改造　製作方式曝光

湖北解封「湧台商返台潮」　醫憂「帶病毒回來」：是境外移入下一波挑戰

女兒偷東西…單親爸忍痛「送警局教育」！堅持教正確觀念：品行比成績重要

德州副州長：經濟比老人生命更重要！荒唐言論被轟爆：冷血

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

東京奧運延一年不怕　已取得門票選手參賽資格不變

社會熱門新聞

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

阿伯上坡遇紅牌重機　高速對撞雙亡

驚悚畫面曝！開朗警「重機對撞機車」　2人噴飛慘死

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

福義軒女工　右手慘被機器斷肢

鶯歌紅牌重機「MT-07」2死車禍　騎士身分光是休假警

發燒37.9度被嫌不夠燙　5通電話錄音爆收容所黑幕

國道車禍13人傷！校隊巴士、工程車撞擊

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

婦人買嘸口罩飆罵垃圾　辯稱：非針對人罵

即／男搭計程車冒冷汗暈厥　送醫搶救不治亡

驚悚撞擊畫面曝！女騎士遭輾進車底慘死

更多熱門

相關新聞

林俊宏／撤銷假釋制度之缺

林俊宏／撤銷假釋制度之缺

受刑人如果在假釋期間故意犯罪，而被法院判處有期徒刑以上的刑罰時，則將撤銷假釋。目前刑法關於撤銷假釋規定，過度簡化受刑人在假釋期間再為犯罪的原因，讓法院陷入「撤也不是，不撤也不是」的困境。

疫情升溫 小英為何不發緊急命令？監獄如何防疫？｜行動法庭 第57集

疫情升溫 小英為何不發緊急命令？監獄如何防疫？｜行動法庭 第57集

漢唐光電老董吸金3億　判刑8年半定讞

漢唐光電老董吸金3億　判刑8年半定讞

鋼筋打賴香伶　李明彥二審判拘役58日

鋼筋打賴香伶　李明彥二審判拘役58日

湯文章／偵查不公開真的很難嗎

湯文章／偵查不公開真的很難嗎

關鍵字：

法律人權武術教練女學員按摩肌膜法猥褻賠償拘提最高法院三審定讞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

劉真「政大校花傳奇」曝光！

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面