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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／誰流出來的19秒影片　偵查不公開很難嗎

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▲▼大嘴巴，洩密，告狀。（圖／視覺中國）

▲偵查不公開的目得在於無罪推定，以維護審判公平，避免媒體未審先判。（圖／視覺中國）

在一片防疫作戰浪潮中，近期發生的新店隨機殺人事件一支約略19秒影片，在諸如line的網路群組廣泛傳播。據悉這影像是從兇嫌汽車的行車記錄器所拍攝的影像，並非先前電視報導路邊監視器拍到的畫面，可能是第一線偵辦的司法人員所散布，若傳聞屬實，這將是件違反「偵查不公開原則」，侵犯法治的行為。

《刑事訴訟法》規定「偵查不公開」的目的，主要原因在於「無罪推定」，要求偵查人員在辦案時嚴格遵守，是為了維護公平審判，避免輿論未審先判、保障犯罪嫌疑人名譽或隱私，以及提防相關共犯或證人串證等因素。但過度的偵查不公開，除因資訊不對稱，妨害被告防禦權行使外，亦因資訊不流通，無法滿足人民知情的權利，形成公意監督。因此，怎樣在這些衝突的權利間尋找到一個平衡點，一直是偵查犯罪機關面臨的難題。

以被告防禦權行使而言，偵查機關擁有大量的資訊優勢，被告及其辯護人無法知悉偵查內容，無法聲請閱卷，縱使辯護人在偵查中有在場權，可得到的證據屈指可數，不過是瞎子摸象，對被告防禦權行使，影響重大且效果有限。在賴素如貪污案確定後，大法官做成釋字第737號解釋，也只放寬了偵查中羈押被告的閱卷權，其餘部分未見鬆綁，仍有進步空間。

其次以公眾知情權來論，將調查內容過度公開有礙於偵查，甚至讓犯罪嫌疑人知悉偵查機關的調查方向，但完全不公開偵查資訊則妨害公眾知情的權利，尤其社會矚目的案件，常常是攸關公共利益的事件，適度公開偵訊內容才能發生警惕與保護的功能。但是得公開與不得公開的界限為何，不能沒有標準，因此主管機關先後制定了「檢察、警察、調查暨廉政機關偵查刑事案件新聞處理注意要點」及「偵查不公開作業辦法」，作為規範基準。

可是真正的問題存在於，媒體並不滿意偵查機關公布的資訊。新聞媒體是以報導民眾不知道、想知道的事為職責；媒體為了完成報導，施行各種打聽、刺探、蒐集新聞素材的手段，尤其，偵辦案件若沒有內部人員告知，媒體記者不可能在第一時間就能掌握，也不可能鉅細靡遺的報導。因此，媒體記者各憑本事與偵查人員交好，為了取得更多的犯罪細節，偵查人員也顧忌到媒體記者有如筆吏，得不到資訊報導，變成製造業亂寫，反而會影響到案件的偵辦。在彼此需求的心態下，偵查人員就可能會逾越規範，提供更多的偵查資訊予媒體記者。

然而，負有偵查不公開義務者，僅有檢警調人員、辯護人及告訴代理人，並不包括媒體記者。偵查人員過度提供偵查資訊，可能觸犯洩密罪，還有考績法上的行政懲處等責任，但媒體過度渲染報導，反而沒有任何責任。

實務上即曾發生2013年間發生的八里雙屍命案，檢方大動作搜索媽媽嘴咖啡店，經媒體報導渲染後，咖啡店負責人飽受流言、臆測所苦，以及2014年間中央通訊社兩岸新聞中心記者郭玫蘭因疑涉共諜案，於案件偵查期間遭媒體大幅報導並公開其正面照片等，其後雖然都是不起訴處分，彼等的名譽、工作權都已經受到嚴重損害，卻求償無門。因此，被告或犯罪嫌疑人因偵查內容之洩漏，遭新聞媒體非公平公正之報導而損其權利時，應速訂補救或補償措施。

偵查不公開，對犯罪案件的偵辦很重要，但偵查不公開，防止洩密，是限制新聞自由影響人民知的權利，兩者不可偏廢，要以法規範在二者間劃下一條明確的界限，是極為困難的。或許偵查人員可以摒棄見獵心喜的心態，媒體多一點自律，才是解決這個難題的方法。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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