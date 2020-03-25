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官兵遭爆大規模虛報誤餐費　空軍：1萬8150元已全數繳回

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▲國防部空軍司令部外觀▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍司令部。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

有媒體25日披露，空軍司令部某單位部分軍士官明明準時下班，或在司令部餐廳吃完飯才回家，卻以公出或加班為由，虛報每日150元的誤餐費，遭到廉政署及調查局查辦。對此，空軍司令部25日表示，空軍獲報後已立即組成專案小組進行行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，共計1萬8,150元，相關人員誤領費用已全數繳回。

根據《鏡週刊》報導，空軍司令部某單位部分軍士官明明準時下班，或在司令部餐廳吃完飯才回家，卻以公出或加班為由，虛報每日150元的誤餐費，調查單位為保護檢舉人身分，故意擴大清查範圍，結果意外發現，二個單位中有超過一半、逾百名軍士官都涉嫌虛報，就連負責審核的人事軍務處也有人涉案。

空軍司令部25日表示，報導內容部分與事實不符，空軍在獲報後極為重視，立即組成專案小組進行行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，共計1萬8,150元，相關人員誤領費用已全數繳回。

空軍司令部強調，本案並非報導所述百餘人員，且全案刻正由司法機關釐清案情，空軍秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，決不寬貸。

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