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終於回家了！第二批武漢包機返台「361人解除隔離」　陸配讚：阿中部長鋼鐵人

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記者游芳男、游宗樺、莊智勝／綜合報導

第二批武漢包機返台、共361人終於在25日清晨解除隔離，由遊覽車接駁返家，部分民眾則是自行搭車、或是親友接送回家；蘭陽檢疫所一名13歲的小妹妹與媽媽一同隔離，今晨出關時還特地送上手寫信，感謝防疫人員這14天辛苦的照顧，「台灣會打贏這場戰疫！」

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，蘭陽檢疫所出關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蘭陽檢疫所內112名隔離者今出關，分成4部遊覽車離開，少部分民眾則是自行搭車返家。（圖／記者游芳男翻攝）

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蘭陽檢疫所指出，第二批武漢包機返台的人員中，有112人在此入住隔離，今隔離14天期滿，於25日清晨6時許統一由檢疫所出關，現場由4部遊覽車將隔離期滿民眾分別載送轉乘返家，也有部分民眾由家人親自接送，為確保現場周邊交通秩序順暢，宜蘭縣警方一早即出動警力實施交通管制，協助指揮引導接送車輛並疏導周邊路口交通，順利完成此次為期14天的集中隔離勤務。

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，蘭陽檢疫所出關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，蘭陽檢疫所出關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲檢疫所內13歲的小妹妹寫下感謝信、另名9歲的小弟弟則是與畫作表示感謝。（圖／記者游芳男翻攝）

蘭陽檢疫所一名13歲的妹妹與媽媽一起隔離，今晨出關時還遞上手寫信表示感謝，「謝謝你們14天以來無微不至的照顧，無論是幫忙送飯、收垃圾的工作人員，或是每天關心我們身體的醫護人員，你們辛苦了，請記得要好好休息！另外感謝所有防疫指揮中心的同仁、陳時中部長、還有許多無名英雄，持續努力，台灣會打贏這場戰疫！」另名隔離14天的9歲小男童也畫下作品，感謝蘭陽檢疫所所有人員的照顧。

另一方面，今早從桃園大崗檢疫所出關的王姓小妹妹表示，她在台灣就讀國中一年級，1月與家人到武漢探親，沒想到疫情瞬間爆發，短短幾天內武漢就封城，受困許久後終於能在今天返家。對於回家後最想做的事，王小妹說，「想趕快回到學校上學，趕上課程！」

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，桃園大崗檢疫所出關。（圖／記者游宗樺攝）

▲就讀國一的王小妹說，解除隔離後最想做的事就是回學校上課。（圖／記者游宗樺攝）

江姓陸配走出大崗檢疫所時簡短接受媒體採訪，相當感謝台灣防疫人員、以及防疫指揮官陳時中，同時還對台灣的防疫作為表達高度的信任與肯定，「從我們下機、到步入檢疫所都有關切，阿中部長是新鋼鐵人！」

▼江姓陸配大讚阿中部長是「新鋼鐵人」！（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，桃園大崗檢疫所出關。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，桃園大崗檢疫所出關。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新冠肺炎，武漢第二包機返台，桃園大崗檢疫所出關。（圖／記者游宗樺攝）

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