超前部署　南投縣府召集基層鄉鎮市公所及衛生所開防疫會議

▲▼南投縣政府超前部署，召集13鄉鎮市公所及衛生所人員，舉辦嚴重特殊傳染性肺炎防疫會議。（圖／南投縣府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府將新冠肺炎疫情，提升為一級應變後，有鑑於法定傳染病疫災的防治，有別於一般天然災害，無法藉由科技預測，進行整備、應變、復原3階段佈署整備，25日召集13鄉鎮公所及衛生所，超前部署舉辦防疫會議。

會議中簡報，新冠肺炎疫情具有無法於短期內結束特性，防災期間短則數週，長達數月以上，目前南投縣防疫作業尚順暢，但新冠肺炎疫情全球蔓延，近日全台境外移入確診病例爆增，且國內傳出有長照機構人員確診案例，疫災之防治有別於一般天然災害。

為維持南投縣防疫作業能量及聯繫管道暢通，以因應大量疫災來臨前相關整備，持別部署到基層鄉鄉鎮市，邀鄉鎮市公所及衛生所人員，舉行防疫會議。

會議中除就全球疫情、中央疫情指揮中心最新資訊說明外，也就新冠肺炎疫情以來，南投縣府的防治作為進行專案報告，並由縣府各局處進行分工說明。

透過防疫會議溝通，希望各鄉鎮市公所了解疫災防治處置及因應，比照縣府防疫機制進行整備。若社區有發生疫情流行時，能依照南投縣災害應變中心作業規定成立「鄉鎮市層級嚴重特殊傳染性肺炎指揮中心」，讓縣府及13鄉鎮市公所，能由上到下共同防疫，以維護縣民健康安全。

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