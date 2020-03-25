防疫再升級！屏東防疫計程車24日正式啟動

▲屏東防疫計程車24日正式啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為強化縣內「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫網，24日起正式啟動防疫計程車服務。初期先上線4名司機，「居家隔離」或「居家檢疫」民眾倘有「就醫需求」即可撥打屏東縣政府衛生局防疫專線評估調派車輛接送，以降低傳染風險。

▲▼消毒作業。

因全球疫情升溫，隨著返台國人及留學生暴增，居家檢疫人數持續攀升，考量隔離者及檢疫者依規定不得使用大眾運輸工具，但隔離期間仍可能有就醫需要，為避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口，縣府緊急籌備防疫計程車。

縣長潘孟安感謝在疫情艱困時期願意挺身而出的計程車駕駛，共同用心防疫，也呼籲在居家檢疫、居家隔離期間，相關民眾應遵守政府各項防疫規定，不外出、不搭乘大眾交通工具，以免違規受罰。

縣府衛生局表示，防疫計程車專任司機均已接受專業完整的防疫教育訓練，每日值勤時亦須落實健康管理及確實全程配戴口罩等防護裝備，並於接送完成後立即進行車體內、外清潔、消毒作業，且不得對外洩漏乘客所在位置及個人資訊。

交通旅遊處則指出，防疫計程車採「專車專人」方式提供服務，合約期間內為「專用」，不得再從事其他營業載客，24日起先上線4名司機外，並備援6名預備駕駛。防疫計程車負責載送對象，僅限「居家隔離」或「居家檢疫」的民眾，並應事先通報屏東縣政府衛生局防疫專線（08-7380208）初步評估同意後，再由衛生局派遣防疫計程車司機前往指定位置載送該民眾。

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