染新冠肺炎不只發燒、咳嗽！黃立民：有些患者唯一症狀就是「嗅覺喪失」

▲黃立民指出，現在的確發現有些新冠肺炎感染者唯一的症狀就是嗅覺喪失。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎延燒全球，台灣已有4名境外移入患者出現嗅覺、味覺喪失，而這可能是病毒侵犯鼻咽和喉嚨造成的傷害。專家指出，現在的確發現有些感染者唯一症狀就是「嗅覺喪失」，因此現在也發出警告，只要有嗅覺喪失就要特別注意，民眾也一定要跟醫師說明此狀況。

台灣感染症醫學會理事長黃立民指出，嗅覺喪失的確是現在需要注意的一大症狀，因為現在發現有些感染者不會有喉嚨痛、發燒和咳嗽等常見症狀，唯一只有「嗅覺喪失」，採檢一樣確診新冠肺炎；他說明，因為嗅覺和味覺都位於上呼吸道，就是鼻咽和舌頭受到感染，病毒沒有繼續往下跑，所以只有嗅覺和味覺出現異常，而這些人就不會太有喉嚨痛症狀。

請繼續往下閱讀...

但也有人認為嗅覺和味覺喪失是病毒突變造成的？對此，黃立民則表示，這還不確定是否因突變造成，但韓國很早就出現味覺喪失的病例，有20％-30％有這個問題，歐洲也陸續出現類似狀況，所以目前能確定嗅覺或味覺喪失這個現象是存在的，但應該是可逆的，並不會從此嗅覺喪失。

而針對無症狀和輕症患者，黃立民則坦言，根據韓國和義大利的狀況回報，無症狀至少佔10%，就是沒有發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，但檢測發現就是有病毒，且和很多傳染性疾病相較之下，其實10%是非常高的。

黃立民提醒，現在除了發燒、喉嚨痛、咳嗽等常見症狀，如果出現嗅覺或味覺喪失也要特別警惕，通報和就醫時也要提出，因為現在旅遊史和接觸史已經不完全可靠了，現在只要醫師懷疑，就可以篩檢是不是新型冠狀病毒。