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清大法籍研究人員染疫！校方「提前關閉實驗室」全面消毒

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清華大學、清大、清大成功湖。（圖／資料照）

▲清華大學。（圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日晚間公布國內再添1例新冠肺炎確定病例，為清大法籍男性，校方晚間進一步說明，該案為外籍博士後研究人員，曾經在3/16、17日進入校內實驗室，他在得知友人確診後，從18日（周三）起就不再到校，校方也於19日（周四）關閉他曾出入的實驗室，請同實驗室人員進行預防性的自主管理，不進實驗室、也不去上課，儘量待在家中；相關實驗室及鄰近空間也已進行全面消毒。

中央流行疫情指揮中心晚間公布清大法籍研究生（案216）確診，為境外移入引起的本土個案，感染來源為先前已確診的境外移入法國男（案84）。

請繼續往下閱讀...

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，案84法籍男性來台觀光行程4天期間都居住在案216與友人的台北住家，確診後案216已被匡列為接觸者，並於居家隔離期間於3月20日出現發燒、咳嗽症狀，安排就醫採檢之後今日確診，收治負壓隔離病房，指揮中心已經匡列相關接觸者含師生、友人在內共29人。

清大最新說明：

本校今天(24日)接獲新竹市衛生局通知，有一位外籍的博士後研究人員確診感染新型冠狀病毒肺炎。

這位外籍的博後是在台北接觸到一位外籍的友人後染疫，他在不知友人染疫情況下，曾在16日（周一）及17日（周二）進到校內的實驗室。

在新竹市衛生局的疫調協助下，本校與確診案例有密切接觸的26名同學及教授都已依疫政單位規定返家進行居家隔離，期盼他們平安健康地度過檢疫期。

這26位同學及教授在本校修習及教授的課程共20門，修課人數共9百多人，已一一用簡訊及電郵通知，請他們依疫政單位規定從即日起至3月31日自主健康管理，儘量避免出入公共場所，如必要出門時應戴口罩，每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。這20門課也從即日起至3月31日改為遠距上課。

事實上，這位博士後研究人員在得知友人確診後，即立刻預防性地進行自主健康管理，從18日（周三）起就不再到校，皆在校外的租屋處足不出戶，降低了校內可能受到影響的風險。

本校也在接獲通報有疑似染疫、還未確診前，即於19日（周四）關閉他曾出入的實驗室，請同實驗室人員進行預防性的自主管理，不進實驗室、也不去上課，儘量待在家中。相關實驗室及鄰近空間也已進行了全面消毒。

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