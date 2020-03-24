排隊買口罩增加感染風險　陳杰提出：每月領12片

▲全國總工會理事長陳杰今天建議中央口罩可改月買12片，減少排隊感染風險。（圖／陳杰辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為對抗新冠肺炎，政府全力捍衛民眾身體健康與生命安全的努力，全國總工會理事長陳杰今天（24日）表示，給予高度肯定！但每週勞師動眾，讓全台2300萬民眾為了排隊領取三個口罩，所耗費的人力、物力值得檢討，應斟酌現有口罩產量，將每週領取3個口罩，改為每月領取12個或15個，以避免因群聚感染，造成防疫破口。

陳杰指出，原先因台灣口罩生產量不足，擔心民眾因恐慌心理作祟，造成搶口罩囤積風潮，中央流行疫情指揮中心除號召台灣產業組成國家口罩隊，加緊口罩生產，更限制口罩對外出口，一律徵收，發放給全台民眾共享，以共同防禦新冠肺炎病毒的肆虐，這樣的政策無可厚非，不僅讓人人有口罩可以使用，更讓囤積者無所作亂，避免天價口罩擾亂民心士氣。

陳杰說到，當台灣口罩產量從每日一百多萬個，突飛猛進到1300萬個時，一週領3個口罩政策就應懸崖勒馬，而非依循舊例不思改進！每日1300萬個口罩生產量除讓台灣躍升為第二大口罩生產國外，扣除醫療醫護人員、公共運輸從業人員、警務人員優先外，政府還有餘力從事「抗疫外交」，讓台灣國際網路聲浪躍升。但究竟留多少給一般民眾購買使用呢。

▲全國總工會理事長陳杰今天建議中央口罩可改月買12片，減少排隊感染風險。（圖／陳杰辦公室提供）

陳杰表示，截至今年2月底，台灣有戶籍人口逾2360萬人，意味每個國民每月至少有購買15個口罩使用權利，因此，中央流行疫情指揮中心應思考口罩發放政策應改弦易轍，不要再勞師動眾，讓辛苦的上班族、老人家每週排隊買口罩，不僅增加人力、物力負擔，更添增群聚感染風險，陳杰強調如果能由每週購買三個口罩，改為每月購買15片，將有以下4大優點：

一、上班族不用每週排隊，節省人力，省卻物流費用及降低藥師人力負擔，更讓排隊時間可以用在有效率的地方，強化台灣競爭力。

二、由每週3片改成每月十五片，每人可以更方便安排口罩使用時限，不必擔心排隊買不到，造成一個口罩用超過一週窘境。

三、避免群聚感染：無症狀案例日益增加，衛生福利部長陳時中更直言擔心這些案例將成為防疫地雷，一旦無症狀感染者加入排隊領口罩行列，群聚感染、社區感染將無可避免，也將使台灣陷入國安危機。

四、降低民眾恐慌心理：口罩缺，民眾就會更恐慌，一旦紓解口罩慌，人人有口罩庫存，出門不必擔心防護不足，更可以強化防疫陣線。

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