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越南籍6名偷渡犯逃脫　葉毓蘭憂成防疫漏洞

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▲▼國民黨立委葉毓蘭召開記者會。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨立委葉毓蘭召開記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

海巡署上週在小琉球海域查獲31名越南籍偷渡犯，24日上午發現6名偷渡犯趁夜破壞鐵窗後逃脫留置處所。國民黨立委葉毓蘭憂心成為防疫漏洞，呼籲現在最重要的就是人流控管，政府各單位應要協調聯繫，啟動聯合偵察模式，先將人抓到再說。如果這6名偷渡客最後抓不到，「等於是在向全世界招手。」

葉毓蘭傍晚召開記者會，提到她上午總質詢時才針對偷渡入境者恐成為我國防疫漏洞，行政院長蘇貞昌表示，將會依據各種案例狀況不斷檢討；海委會主委李仲威則強調，海巡署早在2月初就意識到偷渡會愈趨嚴重，除加強情資蒐報外，也增加了海上巡邏勤務密度與檢查強度。

葉毓蘭表示，新冠肺炎疫情期間，偷渡客被安置的地方，以及是否有戴口罩，恐讓看守的海巡弟兄暴露在不可知的風險之中，憂心這會成為防疫漏洞。

葉毓蘭呼籲，現在最重要的就是人流控管，政府各單位應要協調聯繫，啟動聯合偵察模式，先將人抓到再說。如果這6名偷渡客最後抓不到，「等於是在向全世界招手。」

葉毓蘭表示，相關的法該修的會去修，但修法有時候緩不濟急，重點是這麼多專案，有無真正落實，希望蘇貞昌今天聽完她的質詢，能盡快讓每個部會拴緊螺絲，利用協調聯繫，把漏洞補起來。

針對偷渡犯逃逸事件，海巡署稍早也在臉書貼文向社會致歉，對於外界關注是否有傳遞疫情的疑慮，海巡署表示，請大家寬心，從21日起，海巡與疾管署對於所有偷渡犯皆有進行縝密體溫量測及相關病徵觀察，全體偷渡犯經多次量測與觀察，均無出現異常發燒、咳嗽等症狀，初步排除發病疑慮。另外，本案發生後，已立刻提升戒護等級，全數犯嫌施以手銬、腳鐐戒具，並強化留置室戒護人力。

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