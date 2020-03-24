中國最大外貿展「廣交會」延期！李克強：將研究以網路等方式替代舉行

▲李克強。（圖／翻攝中國政府網）



記者邱茀濱／綜合報導

為了因應新冠肺炎疫情的防控，原訂4月15日舉辦的中國進出口商品交易會（廣交會）昨（23）日宣布延期舉辦，但中國國務院今（24）日召開的常務會議上，總理李克強指出，將研究利用網路等手段替代舉行「廣交會」。

中國國務院總理李克強主持召開會議，會中研議推動製造業和流通業在做好防疫的同時，積極有序復工復產；部署進一步提升中國國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈。

「當前全球疫情大流行，對世界經濟造成嚴重衝擊，對國內經濟帶來一系列嚴峻挑戰。」會議指出，在積極有序推動製造業和流通業復工復產復業的基礎上，有4大重點，一是保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵產品生產出口；二是發展線上零售、餐飲、問診、教育及農村電商等便利居民的消費網路。

三是落實扶持中小微企業、個體工商戶的已定各項政策；四是針對外需訂單萎縮態勢，支持企業網上洽談、網上辦展，主動爭取訂單、促進合作等。值得注意的是，會議強調，因應國際疫情的新變化，「研究推遲今年春季廣交會時間以及利用網絡等手段舉辦等替代方案」。

據悉，廣交會是中國對外貿易和對外開放的重要平台，被稱為中國外貿的「風向標」和「晴雨表」。但今年受到新冠肺炎疫情的影響，廣東省人民政府新聞辦公室昨（23）日舉行的新聞發布會上，馬樺稱，由於境外疫情輸入風險較高，因此第127屆春季「廣交會確定不會在4月15日如期舉辦」。此外，他強調會評估相關情勢，再向有關部門提出建議。

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）



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