29例新冠病亡患者屍檢！病毒仍頑強藏體內…「致死關鍵」出爐

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

遺體解剖是揭開病毒真面目的最直接手段。大陸官方24日下午透露，目前已解剖29例病亡患者屍體。北京大學第一醫院感染科主任醫師王貴強表示，死者肺臟經核酸檢測顯示病毒核酸還在，提示病毒仍存在體內；此外，新冠病毒對免疫系統損傷是導致病人死亡的重要因素。

據《北京日報》報導，王貴強進一步描述，「從目前得出的資料來看，疾病首先主要是累及到肺臟，肺裡面會出現血栓和壞死的組織，以及出血表現，所以總體來看在肺裡面的病變還是非常重的；還在小的支氣管裡看到很多分泌物，這些分泌物堵塞了小的氣道，影響了氣體交換，直接影響到體內的氧飽和度指數。」

他說，「還有一個很重要的發現，通過電鏡檢查，發現很多病毒還在病亡患者的肺裡存在，所以這也是臨床上非常重要的提示，現在已經開始組織霧化、吸痰，積極通暢氣道。」

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透）

王貴強表示，從病理上看，還有一個很重要的系統受累較重，就是免疫系統，在新冠病毒感染人群裡，免疫功能受到了打擊，「當然，這種打擊是原因還是結果，目前還不清楚，但至少這個現像是非常明確的，可以表現為脾臟都縮小了， 淋巴結裡面的免疫活性細胞非常少，淋巴細胞減少和病情的進展，甚至死亡是有非常明確的相關性，這也提示，免疫系統的損傷可能是導致病人最後死亡的非常重要因素，所以在臨床上在重症、危重症的患者診療方案裡，也強調採用一些免疫增強劑提高免疫的辦法。」

據悉，遺體解剖在控制流行病蔓延過程中的重要性，在2003年SARS爆發時就已經有所印證。當時大陸專家普遍認為，衣原體是病原體，直到第一軍醫大學病理學家丁彥青教授對SARS死者解剖後，才得到強有力的證據支援了廣東專家組提出的「非典型病毒，不是衣原體」感染的論斷，將抗擊SARS引入新的階段。

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