台中捷運預定年底通車起跳價20元　盧秀燕：興建10年不能再拖

▲盧秀燕表示，中捷年底通車，不能再拖。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府24日召開市政會議，由台中捷運公司董事長林志盈簡報台中捷運綠線通車營運計畫，林志盈表示，中捷預計年底通車，台中將進入公共運輸新紀元，通車期程只會提前，不會延後，票價暫定起跳價20元，市長盧秀燕表示，台中捷運興建已經10年，「不能再拖、也不能再等」。

林志盈簡報指出，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，從第一站坐到最後一站需要32分鐘，早上6點開始發車，最後一班是晚上12點，尖峰時間每5分鐘一班，離峰時間8分鐘一班，晚上11點至12點，班距將減到15至20分鐘一班，同時略降車速，避免深夜產生噪音。

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林提到，中捷今年2月3日接管全線站及路軌，目前正進行前置穩定性測試，每8分鐘開出一班車，4月起將進行尖峰5分鐘、離峰8分鐘發車測試，5月起除了持續進行發車測試、人員專業訓練、災害事件模擬演練，預定自5月25日至7月26日進行穩定性測試，8月1日起報請市府初勘、履勘，10月31日起試營運及正式通車。

在票價訂定上，林志盈說明，票價已在2月7日經市府運價審議委員會審議完成，初步規劃前5公里20元起跳，5公里後，每2公里5元，單程最多50元，預計下周送市政會議通過後，再提送市議會審議通過後公告實施，後續將針對不同客群的旅客推出旅遊票、定期票等，提供市民多元優質選擇。

盧秀燕表示，中市捷運興建已經10年，「不能再拖、也不能再等」，希望今年底前順利通車，感謝中捷積極進行上路前準備，未來也要不定期向市民說明籌備進度，公開透明。

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