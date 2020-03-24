台中市政會議首次視訊　盧秀燕：因應未來可能的居家辦公

▲▼盧秀燕主持市政會議，首次採取視訊方式。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府24日召開市政會議，首次以「視訊」與29個區長連線開會，市長盧秀燕表示，因為歐美返台人潮，台中居家檢疫及隔離人數，從千人瞬間增至5千人，防疫需求及壓力「四倍增」，市府會密切注意疫情變化，一起守護城市安全，她也要求各機關檢視視訊設備，因應可能的居家辦公。

盧秀燕上午與副市長等一級首長進行市政會議，往常29區區長也會參與，因應全球新冠肺炎疫情升溫，市府加嚴防疫標準，從本次會議開始，區長不必到場，改用「視訊」方式參與會議，居家自主管理的黃文彬也在家透過視訊參與會議，他表示，這幾天都在家沒有出門，透過電子公文、視訊、LINE等管道，跟同仁討論公務，無縫接軌，謝謝大家關心，也感謝大家一起守護台中，為城市安全盡一己之力。

▲都發局長黃文彬也透過視訊參與開會。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕致詞時表示，因應歐美返台潮，台中居家檢疫及隔離人數，從千人瞬間增至5千人，防疫需求及壓力「四倍增」，市府會一直密切注意疫情變化，加嚴防疫標準，例如市府洽公實名登記、禁止大型活動、暫停老人共餐改發餐盒等，希望讓市民安心。

她指出，台中市政會議一直都有線上直播，透過科技公開市政作為，因為長期不斷演練，如今才能無縫接軌，立即轉為視訊辦公，她也提醒各機關加強檢視相關視訊、網路設備，因應可能出現的居家辦公情形。

盧也提醒，居家檢疫者在家要與家人保持一定距離、不同桌共餐，並落實配戴口罩，才能保護自己、守護家人的健康安全。

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