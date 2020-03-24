　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中市政會議首次視訊　盧秀燕：因應未來可能的居家辦公

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕主持市政會議，首次採取視訊方式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕主持市政會議，首次採取視訊方式。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府24日召開市政會議，首次以「視訊」與29個區長連線開會，市長盧秀燕表示，因為歐美返台人潮，台中居家檢疫及隔離人數，從千人瞬間增至5千人，防疫需求及壓力「四倍增」，市府會密切注意疫情變化，一起守護城市安全，她也要求各機關檢視視訊設備，因應可能的居家辦公。

▲盧秀燕主持市政會議，首次採取視訊方式。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午與副市長等一級首長進行市政會議，往常29區區長也會參與，因應全球新冠肺炎疫情升溫，市府加嚴防疫標準，從本次會議開始，區長不必到場，改用「視訊」方式參與會議，居家自主管理的黃文彬也在家透過視訊參與會議，他表示，這幾天都在家沒有出門，透過電子公文、視訊、LINE等管道，跟同仁討論公務，無縫接軌，謝謝大家關心，也感謝大家一起守護台中，為城市安全盡一己之力。

▲盧秀燕主持市政會議，首次採取視訊方式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲都發局長黃文彬也透過視訊參與開會。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕致詞時表示，因應歐美返台潮，台中居家檢疫及隔離人數，從千人瞬間增至5千人，防疫需求及壓力「四倍增」，市府會一直密切注意疫情變化，加嚴防疫標準，例如市府洽公實名登記、禁止大型活動、暫停老人共餐改發餐盒等，希望讓市民安心。

她指出，台中市政會議一直都有線上直播，透過科技公開市政作為，因為長期不斷演練，如今才能無縫接軌，立即轉為視訊辦公，她也提醒各機關加強檢視相關視訊、網路設備，因應可能出現的居家辦公情形。

盧也提醒，居家檢疫者在家要與家人保持一定距離、不同桌共餐，並落實配戴口罩，才能保護自己、守護家人的健康安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
西班牙逾2300死…溜冰場「改當停屍間」！病患爆滿只能躺地板
台灣去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方回信僅這一句話
快訊／湖北省宣布　武漢4月8日解除封城
大學生美國返台居家檢疫開轟趴！　大樓住戶驚嚇：救人喔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟提「找港人來台當兵」　好處是…比我們年輕、增加台灣勞工

「部隊軍紀敗壞造成國家安全崩解」　吳斯懷建請國防部恢復軍審法

15縣市長全缺席開會　朱立倫教江啟臣「這樣做」

WHO邀請台灣出席WHA？　外交部用4個字評估可能性

陳揮文建議2年後選台北市長　韓國瑜當空氣...黃捷：台北市民不會買單！

兒子留美返台居家檢疫中　朱立倫：海外學生盼政府協助提供口罩

註記武漢台人遭疑「雙重標準」　蘇貞昌：是中國自己封城的

外交部去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方僅回了這句話

培養青年進軍黨主席？　朱立倫：我要佈局的話...直接選就好啦

台中市政會議首次視訊　盧秀燕：因應未來可能的居家辦公

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

陳柏惟提「找港人來台當兵」　好處是…比我們年輕、增加台灣勞工

「部隊軍紀敗壞造成國家安全崩解」　吳斯懷建請國防部恢復軍審法

15縣市長全缺席開會　朱立倫教江啟臣「這樣做」

WHO邀請台灣出席WHA？　外交部用4個字評估可能性

陳揮文建議2年後選台北市長　韓國瑜當空氣...黃捷：台北市民不會買單！

兒子留美返台居家檢疫中　朱立倫：海外學生盼政府協助提供口罩

註記武漢台人遭疑「雙重標準」　蘇貞昌：是中國自己封城的

外交部去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方僅回了這句話

培養青年進軍黨主席？　朱立倫：我要佈局的話...直接選就好啦

台中市政會議首次視訊　盧秀燕：因應未來可能的居家辦公

「南韓N號房」案情始末一次看！26萬人付費看「淫魔博士」性虐74少女

太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

台中三房兩廳380萬！網一看「管委會剩80萬」…急勸：換電梯都不夠

婦人買不到口罩飆罵藥師「垃圾」！　藥局擷圖出招：我們要送她...

美國批准Apple Watch豁免關稅　蘋果可再省7.5%稅金！

安格斯12星座一周運勢3/23-3/29　牡羊有緣認識新異性、摩羯宅出一堆疼痛

裝7分滿就好！保溫瓶用錯恐把細菌吞下肚...4大NG做法別犯了

快訊／北市自強隧道車禍...吊臂車「失控撞護欄」！騎士臉部遭水泥塊砸傷

伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

影壇第1人！　一代美女「新冠肺炎病逝」享壽89歲

政治熱門新聞

提議換陳時中遭出征　陳學聖回擊

蘇貞昌撤換4董座：汽車3天撞2次飛機「把他拉下來剛好而已」

陳其邁：台美合作疫苗最快年底上市

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

新北停課遠距教學計劃曝光　Zoom、Teams...全上場

居家檢疫破萬人！侯友宜：只要你出門，我一定罰

外交部去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方僅回了這句話

柯P探視劉真　直搖頭「不好了」

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月

快訊／新北居家檢疫人破2萬　侯友宜：啟動突襲檢查！

黃光芹：張上淳欠其他醫事人員道歉

吳宗憲爆曾探望劉真　柯文哲忍不住嘆氣

美驅逐艦南海罕見「試射飛彈」

何時發緊急命令？蘇貞昌點2狀況

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：1周3片口罩、600億紓困預算都太少

盧秀燕：1周3片口罩、600億紓困預算都太少

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日下午與全國22個縣市首長進行視訊會議，台中市長盧秀燕表示，因應疫情愈來愈升溫，中央1周配發3片口罩不敷使用，應該再增加；600億元紓困預算一樣不夠，應持續籌編第2批特別預算，陳時中允諾向中央建議。

盧秀燕：兒童專屬運動館只在台中

盧秀燕：兒童專屬運動館只在台中

因應疫情　中市府再祭3大防疫措施

因應疫情　中市府再祭3大防疫措施

台中408個關懷據點今起只供餐

台中408個關懷據點今起只供餐

台中州廳何去何從　盧秀燕：尊重民意

台中州廳何去何從　盧秀燕：尊重民意

關鍵字：

盧秀燕市政視訊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面