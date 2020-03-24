外交部去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方僅回了這句話

▲外交部國際組織司司長陳龍錦。（圖／記者翁嫆琄攝）



記者陶本和／台北報導

美中近日針對新冠肺炎病毒源頭隔空交火，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）指出，台灣在去年12月早已警示世衛組織（WHO）。對此，外交部24日表示，我國疾管署當時透過IHR窗口電郵通報WHO，而對方卻回應了一句話後，便無下文。

外交部國際組織司長陳龍錦表示，我國於去年12月底，得知發生非典型肺炎病例後，便向WHO查證，希望確認狀況。他說，當時外交部也請駐日內瓦辦事處來跟WHO秘書處聯繫，台灣同時也在12月31日開始進行登機檢疫，以確保不會有人傳人的情況發生。

陳龍錦表示，疾管署透過國際衛生條例（IHR）聯絡窗口和WHO窗口聯繫，12月31日透過IHR機制傳達給WHO，都是透過email，當時對方僅回應，「知道了、收到，會轉給專家同仁處理」。

陳龍錦說，後續似乎並未公布在內部網站，至於WHO處理過程是否有受到壓力，我方不清楚，不便評論。

▲（圖／路透）

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