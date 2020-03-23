吳釗燮：台灣防疫作為受國際肯定　已超過400篇外媒正面報導

▲立法院外交國防委員會，外交部長吳釗燮於會前接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎席捲全球，台美日前也發出防疫合作聯合聲明。對此，外交部長吳釗燮23日赴立法院外交及國防委員會備詢時指出，台灣防疫作為受到國際肯定，至今已有超過400篇外媒正面報導，內容也都稱「台灣」。

吳釗燮23日赴立法院外交及國防委員會，就「新冠肺炎（武漢肺炎COVID－19）疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、台商之相關作法」進行專案會議。

吳釗燮表示，除了美國之外，台灣與歐盟的其他國家也都有相關的進展，但會等時機成熟之後再對外說明。他強調，台灣防疫已經受到國際的肯定，至今有超過400篇外媒的正面報導。

吳釗燮說，各國也都陸續表達願意就防疫、抗議的議題，親自訪問台灣政府高層跟他本人。他也強調，台美聯合防疫聲明是「政府對政府」的聲明，美國在台協會（AIT）需經美國政府同意才能有相關作為。

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