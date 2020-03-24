中美推特口水戰！美國務院發言人：新冠疫情是台灣先警告WHO

▲中國外交部發言人華春瑩（左）與美國國務院發言人歐塔加斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與中國近日為了新冠肺炎疫情，吵得不可開交，雙方互相指責隱匿病情、是病毒來源國。尤其美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩，不斷在推特大打口水戰，甚至連台灣也被牽扯進去。

華春瑩從19日開始，與歐塔加斯在推特輪番舌戰；華春瑩首先指出，中國自1月3日以來，就不斷向美方更新疫情狀況，美方也在1月15日通知在中國的僑民，疾管中心（CDC）的警示方針，「現在怪中國拖延？是認真的嗎？」歐塔加斯則說，北京當局從1月3日開始，就摧毀病毒樣本，並要求網路噤聲，「全球各國一定要好好檢視這個時間軸。」

▲台灣被捲入口水戰。（圖／翻攝自推特）



華春瑩21日發文表示，美國總統川普1月25日還曾經感謝中國的努力，與保持相關疫情的透明度，但沒多久後又實施中國旅遊禁令，「找中國當代罪羔羊也於事無補」、「病毒才是真正的敵人，合作是獲勝的唯一方法」、「撒謊及誹謗不會讓美國變偉大」。華春瑩還說，「也許你不知道，武漢健委會（去年）12月31日就發出了通知，請在發言前花點時間了解情況。」

而歐塔加斯反擊表示，台灣就是在12月31日首次向WHO發出警告，表示新冠肺炎疫情可能會出現人傳人，「與此同時，中國在1月20日前都拒絕承認病毒會人傳人，還禁止醫生發言，因此造成了災難性的後果。」

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