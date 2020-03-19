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返鄉拒絕集中隔離！留美女高中生大鬧社區…父親：已經跟上級打過招呼

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▲▼ 機場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲留學女拒絕集中管理。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，許多國家都開始進行邊境管制。不過，有名大陸女高中生從美國回到浙江杭州，不但拒絕隔離檢測，堅持直接回家，甚至還搬出父親當擋箭牌。更離譜的是，女高中生的父親還說，已經「和各級領導打過招呼了」，直接不理檢疫人員，帶著女兒回家。

綜合陸媒報導，這起事件發生在18日，16歲的程姓女高中生從美國飛抵杭州後，在當地的區集中隔離點進行統一檢查、體溫測量，不過，她拒絕進行集中隔離，想要硬闖社區，隨後被保全攔了下來，雙方進而發生衝突。

隨後，女高中生聯絡了她的父親，讓父親立刻到場。程女的父親到場後，向保全、社區擁有者說，女兒的情緒不穩定，需要立刻回家，之後會在家中進行隔離，「已經給各級領導打過招呼了」，隨後帶著女兒離開。

▼女高中生回到浙江杭州，就直接回家。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 機場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這項消息很快地在網路上傳開，引起微博的網友熱烈討論。不少網友紛紛批評，「16歲就高人一等了，這60歲不得衝出地球啊」、「16歲的未成年巨嬰，可以自己美國留學，卻不能自己隔離」、「哪個領導啊？未成年就可以不用集中隔離」、「16周歲在外都能留學了，說不定在外都談戀愛，怎麼就不能隔離了？又不是6歲小孩！」

對此，當地疫情防控指揮部通之稱，由於程女只有16歲，依據《杭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組關於印發八大機制的通知》的規定，屬於不適合集中隔離的人員，因此安排進行居家隔離。

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▼16歲留學女返回浙江杭州，拒絕集中隔離。（圖／翻攝微博）

▲▼16歲美國留學女。（圖／翻攝微博）

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