陽台玻璃裝一半！3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

▲監視器拍下男童墜樓的驚險瞬間。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省南京市棲霞區發生一起事故，一名3歲男童從正在裝修的9層家中墜落。爸爸親眼目睹過程崩潰，當他心急如焚衝下樓時，竟看到奇蹟一幕。目前小男孩脫離生命危險，仍在住院觀察。

《江蘇新聞》報導，事發於14日下午，民警獲報後迅速趕到現場，經了解得知，在疫情期間，住在9樓的市民朱某為了保持家中通風，陽台的窗戶玻璃只裝了一半，另一半沒有安裝。

當天裝修工人到場，準備裝另一半玻璃，意外就在朱某與裝修工人談話時發生了。3歲的孩子突然從兩人之間穿過，跑到陽台處，結果從沒有裝玻璃的位置掉下去。男童父親表示，「我老婆在後面追都沒追上！」

▲▼男童從9樓住家墜落，事發後有許多民眾圍觀。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

朱某等人見狀大驚失色，急忙跑到樓下並報警。所幸的是，孩子從9層直接墜落到2層平台上，平台上恰巧有一塊「人造草皮」，達到一定的緩衝作用。據周圍鄰居表示，孩子墜落後受傷忍不住哭喊。

民警趕到後拉響警報，與趕來的120急救人員火速將孩子送往醫院救治。當天下午，民警再次聯繫孩子家人，對方稱孩子在ICU觀察。醫師表示，孩子腿部骨折，已暫時脫離生命危險。

▲▼位於2樓的人工草皮救了男童一命。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

▼男童父親向警方還原事發經過。（圖／翻攝《江蘇新聞》）