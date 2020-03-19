首趟湖北「就業專列」到站　送恩施市547名員工回紹興

▲搭乘D658的務工人員需要接受一系列的檢驗，再分流至各區縣市政府組織的接站公車，統一送往集中隔離點，接受14天醫學觀察，隔離期間的費用由紹興市政府承擔。（圖／翻攝自微博／綿陽交警一大隊）



實習記者劉雪兒／綜合報導

湖北昨（18日）首趟復工D658次「就業專列」，共載恩施市的547名務工人員回紹興，且得到了湖北省疫情防控工作指揮部、中國國家鐵路集團的支持。值得一提的是，湖北全省已有7629家規模以上工業企業復工復產，且復工率達約百分之五十。

根據《新華網》報導，搭乘D658的務工人員主要分佈於紹興的紡織印染、機械科技、醫化用品、機電建設、傢俱裝飾等行業。防疫期間，搭乘的務工人員需要通過4級檢驗「身分證、白名單、健康碼、車輛信息」，還有基本的測量體溫，檢測無異常後分流至各區縣市政府組織的接站公車，統一送往集中隔離點，接受14天醫學觀察，隔離期間的費用由紹興市政府承擔。

據悉，大陸將企業分為4類有序推動復工復產；第1類是指跟生產生活密切相關、維持經濟社會運行必要的產業，以及對國家或全球產業鏈有重大影響的企業；第2類是指金融保險、港口和貨運站場、重點產業鏈配套企業，以及承擔國家、省、市重大工程和重點項目的企業；第3類是工業、農業產業化，建築業，法律會計、軟件信息服務等相關服務業企業；第4類是指除限制清單以外的其他市場主體。

此外，目前除了武漢疫情屬於高風險區之外，湖北省其他縣市均為中低風險區，而高風險地區第1類企業可繼續生產和復工復產，中風險地區第1、2、3類企業可繼續生產和復工復產，低風險地區第1、2、3、4類企業可繼續生產和復工復產。

▼值得一提的是，紹興最後1例新冠肺炎患者於16日下午出院，治癒率高達100%。（圖／翻攝自微博／視聽紹興）

