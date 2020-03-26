案192「發病返台」被轟：比武漢台商還雷　姊姊「看不下去」貼診斷書還原真相

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心記者攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣目前確診235例、2死，在23日公布的案192為彰化縣第8例確診個案，18日返國、21日症狀出現就醫入院確診。由於案192是在2/22發病、3/18返國，隨後3/21發病確診，引發網友抨擊。家人看不下去，在Dcard發文還原真相。

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▲案192為20多歲返國女留學生。（圖／記者葉國吏翻攝，點圖可放大）

中央流行疫情指揮中心在23日公布的26例確診中，案192是一位20多歲留學女性，在2/22發病、3/18返國，3/21通報、3/23確診，症狀為肺炎、咳嗽、流鼻水、發燒、頭痛。對此Dcard有人發文說「發病日期比回國日還早，同行旅客根本會被他們害死」、「案181、192真的太誇張該罰款吧？這波是不是比武漢回來的台商還要雷啊。」

▲有網友批評案192比武漢返台台商還雷。（圖／翻攝Dcard）

對此案192的家人也在Dcard貼出診斷書，表示案192是她妹妹，2/22是流感發病，並不是新冠肺炎，妹妹是在學校宣布停課後「我爸媽叫她趕快訂機票回來」。案192家人表示，妹妹3/18到台灣後就馬上自我隔離，也因為害怕中鏢傳給家人，所以期間一直吵著要去篩檢，沒想到最後確診。

▲案192家屬貼出妹妹的診斷書，澄清妹妹2/22發病是因為流感，非新冠肺炎。（圖／翻攝Dcard）

案192家人表示，看到網路的反彈聲浪「妹妹嘴上說不介意」，但他實在忍不下去「她最怕打針卻要抽好幾次血跟一直換點滴針，我什麼都不能為她做，打這邊澄清文也是我唯一能為她做的。」、「發病就已經身心靈都很煎熬了還要承擔你們的責備嗎？」、「願世界上多一點善良」。