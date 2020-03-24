他客運上「急速病亡」…全車隔離14天2人陸續發熱！官方：另一種致命傳染病

▲漢他病毒（圖／取自維基百科）

記者鄭思楠／綜合報導

一輛從雲南返回山東的客運日前驚傳出現可怕的命案。一名乘客在途經陝西省時，突發疾病，急速死亡，因為症狀和新冠肺炎症狀相似，一度網傳是感染新冠病毒慘死。不過，官方日前已經證實，死者是感染了一種另外一種致命的可怕傳染病。

陝西安康市寧陝縣3月23日發佈的《關於「途徑京昆高速甯陝服務區復工包車1名復工人員病亡事件」的情況說明》顯示，涉事客運是山東榮成魯陽水產食品有限公司向山東威海市龍威客運有限公司租的，主要是搭載公司的員工；車上除2名司機及1名醫務人員外，共乘坐30人，都是從雲南臨滄市返回山東；途經寧陝縣時因醫務人員發現死者身體不適，遂撥打120求助。

根據通報，死者姓田，23日7時許經搶救無效死亡，新冠肺炎核酸檢測為陰性，漢他病毒檢測為陽性；同時，對同車其他29人全部落實就地醫學觀察措施。此外，客運上2名發熱人員和1名陪同人員首次新冠肺炎核酸檢測為陰性，其餘同車人員核酸檢測正在採集送樣。

寧陝縣衛健局工作人員24日表示，「我們將在24小時後再次對他們進行檢測。」他還稱，如果二採結果仍然為陰性，全車再隔離觀察14天後方可離開。

漢他病毒（Hantavirus），又譯漢坦病毒，引發的病症稱為漢他病/腎綜合徵出血熱/流行性出血熱，為一種經由老鼠傳染給人類的致命傳染病，被列為生物性危害第四級病毒，潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

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