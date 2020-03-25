在家工作免通勤好爽？網曝真實情況...過來人：效率超低



▲全球在家上班人數激增。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者邱偉倫／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續延燒，不只是英國，印度總理莫迪晚間也頒佈全國外出禁令，各國在家上班上課的人數不斷增加。台灣不少公司為了防疫，也開始演練在家遠距上班。對此，有名網友好奇發文詢問，大家對於受到疫情影響而隔離上班，有甚麼想法呢？

▲網友發文詢問，大家對於在家隔離上班這件事怎麼看呢？（圖／免費圖庫Pixabay）

一名網友在PTT的Salary版發文，最近公司開始演練在家上班，每個人帶著筆電在家裡進行視訊會議，原PO表示，自己非常喜歡這種在家上班的模式，因為省去了通勤的車程時間，也不必提早起床化妝，再加上在家裡也比公司自在許多，工作到一半想休息就休息，還能買東西來吃，並直言「莫名有種高端自由工作者的感覺」。

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另外，原PO也有寫道，身邊也有一些同事認為在家工作會降低工作效率，還是覺得固定時間進公司比較好，能夠擁有有規律的生活品質，「雖然不該這麼說，但還真的是滿期待在家工作的這段時光，多麼的自由不受干擾的工作」，不知道大家對於疫情造成必須隔離工作有什麼想法呢？

貼文一出引起不少網友熱烈討論，紛紛在底下回文，「在家工作很好阿，我才不要跟同事聊天，可以臥在家裡小孩陪老婆，比午餐有沒有同事一起吃還重要多了」、「其實我默默在期待......」、「想在家工作，但是這樣大號時就沒有薪水小偷的感覺了」、「邊緣人，期待在家工作+1」、「超讚的，通勤就省超多時間」、「覺得最爽是省掉通勤時間」、「省通勤+1，常常塞車到絕望」。

但也有其他網友秉持著不同看法，「最近我們公司海外的員工開始WFH，那效率真的是有夠低，出包率也大大上升」、「效率肯定很低啊，太自由了，想幹嘛就幹嘛」、「光線上開會，一堆有聽到我聲音嗎？有看到我畫面嗎？就覺得煩」、「就跟遠距教學一樣，鐵定效率變差」、「工作帶回家一點都不好」。

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