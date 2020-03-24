確診暴增「台灣可能封城」　陳時中二度回應：相關準備已經就位

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球大爆發，副總統陳建仁24日在臉書表示，疫情緩和至少還需要2個月。中央流行疫情指揮中心24日舉辦記者會時，有媒體提問台灣未來會不會「封城」，指揮官陳時中回答，封城或者任何情況，全部都會依疫情做判定，至於相關的事前準備，已經一切都就位。

新冠肺炎全球已經有超過35萬人感染，各國紛紛祭出鎖國或封城等嚴格措施。考量到台灣近期確診數量持續攀升，加上副總統陳建仁在臉書提醒，疫情緩和至少還需要2個月，因此連續2天都有媒體提問，台灣是否會將封城列入選項，未來什麼情況下會封城，是否會提前提醒民眾。

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▲連續2天都有媒體在記者會提問，台灣是否會將封城列入選項。（圖／記者李毓康攝）

指揮官陳時中24日在記者會上表示，封城或是有任何情況，全都會根據疫情做判定，不過為預防突發狀況，目前相關的事前準備，已經一切都準備就位。

他透露，目前已有視訊教學的必要，針對學校停課、視訊教學、相關考試，教育部需要先進行規劃、事先演練，同時也要研擬大規模視訊教學。

陳時中23日時也說，如果有要封城或進一步的相關動作，當然希望會給大家準備時間，基本上以預先公告為原則，不過台灣距離需要封城的情況還很遠。