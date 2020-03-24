「請假照顧父親」隱瞞旅遊史　台鐵員工爽玩杜拜返台15天肺發炎

▲台鐵員工前往杜拜旅遊，回台後出現身體不適的狀況。（圖／台鐵局提供）

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵一名員工3月1日前往杜拜旅遊，6日返台後卻隱瞞出國史，直到21日出現喉嚨發炎等症狀，緊急就醫才讓整件事曝光，更讓大家驚訝的是，他請假出國的理由是要「照顧父親」。對此，台鐵表示，一切仍需等待中央流行疫情指揮中心證實，在此之前不方便對外說明。

這名台鐵員工在旅遊史曝光後被起底職稱是巡檢員，一開始有媒體揭露他用來請假的理由是「照顧家人」，接著《自由時報》點破家人就是指父親。據了解，他從杜拜返台後，整整過了15天才出現肺部、喉嚨發炎等症狀，雖然就醫時一度隱瞞旅遊史，但醫護人員透過健保卡一查，馬上揭穿謊言，他這才向醫師坦承3月初有出國前往杜拜旅遊。

請繼續往下閱讀...

▲杜拜疫情嚴峻，大型商場將關閉兩週。（圖／記者陳涵茵攝）

由於這名台鐵員工每天都會到工務段總局打卡上班，接著前往車站工作，主要負責軌道巡檢跟維護，一天至少接觸50人，消息傳開後同事都很驚訝，因為他旅遊回台後還有參加台鐵內部的課程。所幸23日檢測結果出爐，他兩次採檢皆為陰性，同事們才放下心中的大石頭。

根據中央流行疫情指揮中心規定，5日至14日期間曾前往歐洲、杜拜及土耳其轉機的民眾，需居家檢疫14天。對於員工以照顧家人為由請假，實際上卻是出國旅遊一事，台鐵方面表示，在中央流行疫情指揮中心證實前，不方便對外說明。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～