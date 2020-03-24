請事假偷跟團出國！環保署確診員工假單上地點勾「國內」　瞞天過海到埃及

▲環保署長張子敬在立法院社福衛環委員會證實，環保署有1員工確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

環保署秘書室員工爽遊埃及回台後確診新冠肺炎，再被爆出月初請事假「瞞天過海」，地點勾選「國內」卻跑去參加埃及旅遊團，成為中央部會員工首例確診。環保署長張子敬指出，儘管埃及當時未列入旅遊警示，但員工犯下的錯是「請假不實」，將深入行政調查；環保署4位同仁已居家隔離，23日晚間也展開消毒，2小時1次。

環保署秘書室員工跟團出遊埃及時間點在本月4日到12日，返台後由於長官不知道出國，因此也未採取任何防疫措施。旅遊團領隊15日確診後，該員工立即被通知居家隔離，環署隔天研判該員工工作性質較少接觸人群，因此只立即通知另外4名同仁進行居家隔離辦公，並從22日確診後立刻進行辦公大樓消毒。

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▲環保署已進行多次消毒。（圖／記者許展溢攝）

根據《自由時報》引述環保署長張子敬指出，該員工當初請事假並未告知出國，還在假單地點欄位上勾選「國內」，且未註明出國。不過他也表示，埃及到該名員工返國後都未被列入旅遊警示，才會沒有執行居家檢疫14天，但請假不實問題已要求處理。

環保署官員表示，將進行行政調查，召開考績會並請當事人出席說明，未預設立場。一名公務員指出，依公務員服務法規定，核給事假應需有正當事由，旅遊則應該請年休假。另外，本案牽涉到「有薪事假」且登錄不實，應違反公務員相關原則性規定。