習近平一晚與3國領導人通話　盼英國加強配合、支持世衛發揮作用

▲習近平與3國領導人通話談論疫情。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

中國國家主席習近平23日晚間分別與法國總統馬克宏、埃及總統塞西、英國首相強生通話，內容談到中國密切關注歐洲的新冠肺炎（COVID-19）疫情，並願意繼續提供能力所及的支持與幫助，還介紹中防在疫情防控的措施，希望各國團結合作、共同應對，在保障必要人員流動和貿易暢通的同時，也能將疫情擴散風險降至最低。

根據《新華社》報導，習近平與法國總統馬克宏談到，自今年1月疫情爆發以來，雙方一共進行3次通話，充分體現出兩國之間的高度互信，發揚彼此同情支持的友好傳統，相互援助醫療防疫物資，為各國人民守望相助，中方會密切關注歐洲的疫情發展，法國政府也正在施行一系列積極有效的防控措施，中法應精誠合作、推進聯合研究項目、加強國境衛生檢疫合作、支持世界衛生組織工作、共同幫助非洲國家做好疫情防控，努力打造衛生健康共同體，中方也願意推動有關各方加強在聯合國、G20等框架下協調合作，展開聯防聯控，完善全球衛生治理。

馬克宏稱讚中國在短時間內有效控制疫情，也由衷感謝中方提供的寶貴支持與幫助，同時同意與習近平保持密切聯繫，推動雙方各領域的合作，確保中法關係繼續往高水平的方向發展，維護中法、中歐產業鏈、供應鏈的穩定。

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

與埃及總統塞西通話時，習近平提到，疫情發生後埃及對中國抗疫表達支持，可見兩國有著深厚的友誼，現階段埃及面臨抗疫的緊迫任務，中方願意即時分享疫情訊息、防控救治經驗以及醫療研究成果，提供醫療物資、支援防疫工作，共同對抗疫情。

塞西回應，埃及一直堅信中國能成功成功戰勝疫情，也很感謝中方提供的支持與幫助，兩國是特殊友好的夥伴，相信未來友好的關係將更加深入，「我高度重視埃中關係，願同中方共同努力，推進兩國各領域務實互利合作，加強在國際事務中的溝通協調。」

▲埃及總統塞西。（圖／翻攝自Facebook／Abdel Fattah el-Sisi）

最後，習近平與英國首相強生通話，內容談到中國防疫的相關措施，希望英方能與中方一起加強配合，在保障必要人員流動和貿易暢通的同時，將疫情擴散風險降至最低，病毒不分國界、種族，全人類只有共同努力才能戰勝，中方也很重視海外公民的身體健康及生命安全，期望能維護好在英中國公民，特別是留學生的健康安全和權益。

習近平強調，各國要在聯合國和G20推進合作，加強訊息和經驗交流共享、科研合作、支持世衛組織發揮應有作用，推動完善全球衛生治理，加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全，相信在戰勝疫情之後，中應相互理解會更深入，共識會更廣泛，兩國合作也將迎來更加廣闊的前景。

對此，強生表示，中國在防疫方面取得了不起的成就，英國對此表達祝賀，當前國內疫情形勢嚴峻，會借鑒中方有益經驗，同時也會盡力照顧好中國留學生的健康和安全，畢竟在疫情面前任何國家都不能獨善其身，各國應該加強合作，未來期待雙方能保持密切交往，共同推動英中關係發展。

▼英國首相強生。（圖／路透）