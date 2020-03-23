又一家！酷航宣布：即起幾近所有航線停飛　受影響旅客退代金券

▲酷航受疫情影響，宣布即起至4月中下旬，停飛幾近所有航線。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全球延燒，酷航表示，由於過去幾週日益擴散的新冠疫情，造成世界各國加強邊境控管、旅行需求下降，酷航做出非常艱難的決定，從即刻起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線。

「一個沒有旅行、沒有飛機起降、邊境關閉的世界，都是我們曾難以想像的，但這正是世界的現況」酷航指出，深深理解這對每位酷迷來說，都是未曾經歷過、且十分困難的時刻，我們非常感謝您在這段期間的耐心等候及諒解。

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▲世界各國加強邊境控管、旅行需求下降，酷航決定，從即刻起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線。（圖／酷航提供）

由於過去幾周日益擴散的新冠疫情，造成世界各國加強邊境控管、旅行需求下降，酷航決定，從即刻起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線。相關停飛資訊，可參考酷航網站： https://www.flyscoot.com/zhtw/announcements/temporary-flight-suspensions。

針對航班受影響取消的旅客，酷航表示，將會陸續發出通知，未使用的行程將以酷航旅行代金券退回，並在30個工作天內，寄至旅客預訂使用的email信箱。酷航表示，即使航班取消，仍努力在疏運旅客返至本國，後續也會持續關注情勢，並適時為航線做出調整。

▲酷航官網近期新增自助退款服務。（圖／酷航提供）

酷航說，在目前疫情期間，收到比平常更加龐大的訊息量，由於配合菲律賓政府的防範措施，從3月17日起，必須關閉位於馬尼拉的電話客服中心，但會有更多的新加坡客服加入，以回覆旅客email和粉絲團私訊提問；另也設立臨時英文客服專線（+65-66815410）以回答旅客的任何問題。

為了能建立更迅速的回應管道，酷航近期也在官網增設自助退款服務選項，提供旅客自動退款服務。在2020年3月15日（含當日）前完成預訂、且旅遊日期為即日起至2020年5月31日的旅客，可以使用此自助服務，最晚需在航班起飛前4小時申請，並獲得全額酷航旅行代金券退款。在自助服務啟動的6天內，至今已完成91%的退款請求。