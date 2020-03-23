　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又一家！酷航宣布：即起幾近所有航線停飛　受影響旅客退代金券

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼酷航限時推出「飛常酷」優惠 」。（圖／酷航提供）

▲酷航受疫情影響，宣布即起至4月中下旬，停飛幾近所有航線。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全球延燒，酷航表示，由於過去幾週日益擴散的新冠疫情，造成世界各國加強邊境控管、旅行需求下降，酷航做出非常艱難的決定，從即刻起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線。

「一個沒有旅行、沒有飛機起降、邊境關閉的世界，都是我們曾難以想像的，但這正是世界的現況」酷航指出，深深理解這對每位酷迷來說，都是未曾經歷過、且十分困難的時刻，我們非常感謝您在這段期間的耐心等候及諒解。

請繼續往下閱讀...

▲▼酷航空中巴士 A320neo。（圖／酷航提供）

▲世界各國加強邊境控管、旅行需求下降，酷航決定，從即刻起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線。（圖／酷航提供）

由於過去幾周日益擴散的新冠疫情，造成世界各國加強邊境控管、旅行需求下降，酷航決定，從即刻起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線。相關停飛資訊，可參考酷航網站： https://www.flyscoot.com/zhtw/announcements/temporary-flight-suspensions

針對航班受影響取消的旅客，酷航表示，將會陸續發出通知，未使用的行程將以酷航旅行代金券退回，並在30個工作天內，寄至旅客預訂使用的email信箱。酷航表示，即使航班取消，仍努力在疏運旅客返至本國，後續也會持續關注情勢，並適時為航線做出調整。

▲▼酷航夢幻客機787。（圖／酷航提供）

▲酷航官網近期新增自助退款服務。（圖／酷航提供）

酷航說，在目前疫情期間，收到比平常更加龐大的訊息量，由於配合菲律賓政府的防範措施，從3月17日起，必須關閉位於馬尼拉的電話客服中心，但會有更多的新加坡客服加入，以回覆旅客email和粉絲團私訊提問；另也設立臨時英文客服專線（+65-66815410）以回答旅客的任何問題。

為了能建立更迅速的回應管道，酷航近期也在官網增設自助退款服務選項，提供旅客自動退款服務。在2020年3月15日（含當日）前完成預訂、且旅遊日期為即日起至2020年5月31日的旅客，可以使用此自助服務，最晚需在航班起飛前4小時申請，並獲得全額酷航旅行代金券退款。在自助服務啟動的6天內，至今已完成91%的退款請求。

ET快訊
探視劉真狀況如何？　柯文哲直搖頭「不好了、不好了」
N號房「趙博士」正面露出！性虐74少女還拍片
爽玩杜拜！台鐵員工「出現症狀」隱瞞出國史　同事嚇傻：有參加課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長痛罵居家檢疫偷跑：跟殺人未遂差不多　只罰100萬「台灣遲早掛掉」

又一家！酷航宣布：即起幾近所有航線停飛　受影響旅客退代金券

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

新冠疫情影響客運業績跌4成　挺醫護我驕傲！業者下殺對折優惠曝洋蔥

韓國瑜提出設大型檢疫所需求！高雄各場館關閉至5月3日

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

爽玩杜拜！台鐵員工「出現症狀」隱瞞出國史　同事嚇傻：有參加課程

高美館投入1.95億外觀改造！打造「一日藝術生態園區」

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

館長痛罵居家檢疫偷跑：跟殺人未遂差不多　只罰100萬「台灣遲早掛掉」

又一家！酷航宣布：即起幾近所有航線停飛　受影響旅客退代金券

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

新冠疫情影響客運業績跌4成　挺醫護我驕傲！業者下殺對折優惠曝洋蔥

韓國瑜提出設大型檢疫所需求！高雄各場館關閉至5月3日

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

爽玩杜拜！台鐵員工「出現症狀」隱瞞出國史　同事嚇傻：有參加課程

高美館投入1.95億外觀改造！打造「一日藝術生態園區」

《梨泰院》遭批爛尾、浪費演技的二流作！原作說話了：是我不夠好

「7月大男嬰發燒確診」！成美最年輕患者...媽絕望曝感染過程

館長痛罵居家檢疫偷跑：跟殺人未遂差不多　只罰100萬「台灣遲早掛掉」

又一家！酷航宣布：即起幾近所有航線停飛　受影響旅客退代金券

6個愛佔朋友便宜的「寄生蟲損友」行為　最後一項不能原諒！

超厚牛肉餡加大片起司！好市多漢堡再推新口味　飲料一樣喝到飽

台鹽專訪二／企管博士讓製造業轉型服務導向　打造全人健康新主義

英國保誠人壽攜手王道銀行　打造網路投保！「商品組合+購物車」一次滿足保險需求

劉真曾笑「希望女兒長大像我」看不到了！　陳海茵心酸：離開孩子是多痛苦的決定

加拿大麻醉師看YT影片造一分九呼吸機　同事推：邪惡的天才

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

Line當機了！中華電信用戶受影響

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台鐵員工爽玩杜拜！隱瞞出國史…出現症狀

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

網幫辛龍打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚

陳時中曝封城SOP　以預先公告為原則

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

台灣確診+26！1張圖足跡全揭曉

阿聯酋航空3/25起停飛客運航班2周

更多熱門

相關新聞

廣東省商務廳：廣交會確定會延期舉辦

廣東省商務廳：廣交會確定會延期舉辦

考慮到全球新冠肺炎疫情發展的情勢，原訂於4月15日舉辦的中國進出口商品交易會（廣交會）確定延期，廣東省商務廳副廳長馬樺強調，接下來廣東會綜合評估疫情形勢，向國家有關部門提出建議。

客運業者心疼藥師遭逼下跪道歉　嗆不賠錢也要做

客運業者心疼藥師遭逼下跪道歉　嗆不賠錢也要做

陸中央：全國本土疫情傳播基本阻斷

陸中央：全國本土疫情傳播基本阻斷

口罩國家隊日均產量突破1200萬片　幕後英雄曝光了

口罩國家隊日均產量突破1200萬片　幕後英雄曝光了

台鐵員工爽玩杜拜！隱瞞出國史…出現症狀

台鐵員工爽玩杜拜！隱瞞出國史…出現症狀

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19酷航

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

吳宗憲曝劉真沒健保真相

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面