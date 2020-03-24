香港防疫打出「禁酒令」！業界罵爆「一定反抗到底」：或發起行動

▲香港特色旅遊景點蘭桂坊。（圖／取自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎確診病例突破300例！由於當中多名患者曾到過蘭桂坊的酒吧，特首林鄭月娥23日下令，將修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧「供應或售賣酒精飲品」。不過消息傳出後引來不少質疑，香港酒吧業協會副主席錢雋永今（24）早更怒斥，業界一定會「反抗到底」，未來或發起工業行動！

▲新冠肺炎疫情下的香港蘭桂坊。（圖／路透社）

錢雋永在商台節目表示，昨晚部份業界立即召開會議商討，政府為業界損失提供補貼是基本，但目前從未聽聞政府有相關做法，政府應勒令業主不能收租，或者當局應提供補貼；若政府執意推行相關政策，業界一定會「反抗到底」，未來或發起工業行動，但詳細做法要繼續與業界商討。

錢雋永形容，業界認為政府的做法不合理、不公平，未有先諮詢業界的看法，政府應主動呼籲業界協助，而業界若發現有家居隔離者嘗試光顧，酒吧可立即報警求助，「香港人不像法國人，香港人好含蓄，不會隨便與其他人『抱抱親親』。」

「好離譜，沒有尊重業界」，錢雋永表明一定會反抗，他又批評港人與外國人文化不同，質疑新規定是否能夠抗疫，「外國文化下班一定會去Happy Hour，但中國人文化是去喝早茶、High Tea！」，封酒吧解決不了問題，港人依舊會外出吃飯。

他表示，酒吧業有良心，已有一連串列動監察違規者，如職員發現會立即報警、早、晚各一次深層清潔酒吧、顧客必須有量體溫、彼此相隔2公尺距離，「賣酒有約8000間，佔香港食牌食量一半，相信影響十分大，起碼一半要結業。」