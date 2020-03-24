　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港防疫打出「禁酒令」！業界罵爆「一定反抗到底」：或發起行動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

香港特色旅遊景點－蘭桂坊。（圖／取自維基百科）

▲香港特色旅遊景點蘭桂坊。（圖／取自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎確診病例突破300例！由於當中多名患者曾到過蘭桂坊的酒吧，特首林鄭月娥23日下令，將修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧「供應或售賣酒精飲品」。不過消息傳出後引來不少質疑，香港酒吧業協會副主席錢雋永今（24）早更怒斥，業界一定會「反抗到底」，未來或發起工業行動！

▲▼香港蘭桂坊,新冠疫情影響沒客人。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情下的香港蘭桂坊。（圖／路透社）

錢雋永在商台節目表示，昨晚部份業界立即召開會議商討，政府為業界損失提供補貼是基本，但目前從未聽聞政府有相關做法，政府應勒令業主不能收租，或者當局應提供補貼；若政府執意推行相關政策，業界一定會「反抗到底」，未來或發起工業行動，但詳細做法要繼續與業界商討。

錢雋永形容，業界認為政府的做法不合理、不公平，未有先諮詢業界的看法，政府應主動呼籲業界協助，而業界若發現有家居隔離者嘗試光顧，酒吧可立即報警求助，「香港人不像法國人，香港人好含蓄，不會隨便與其他人『抱抱親親』。」

「好離譜，沒有尊重業界」，錢雋永表明一定會反抗，他又批評港人與外國人文化不同，質疑新規定是否能夠抗疫，「外國文化下班一定會去Happy Hour，但中國人文化是去喝早茶、High Tea！」，封酒吧解決不了問題，港人依舊會外出吃飯。

他表示，酒吧業有良心，已有一連串列動監察違規者，如職員發現會立即報警、早、晚各一次深層清潔酒吧、顧客必須有量體溫、彼此相隔2公尺距離，「賣酒有約8000間，佔香港食牌食量一半，相信影響十分大，起碼一半要結業。」

ET快訊
「9天前劉真就不行了」　辛龍痛哭唸萬遍佛經…法會出現3不祥徵
「劉真很不幸成為那1%」　醫曝心臟手術風險
中美推特大戰！美國務院發言人：疫情是台灣先警告WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年輕女護士肢解已婚男醫生…出租屋「剁成幾百塊」再煮熟！次日照常上班

滯留湖北人員可望「解禁返京」　防疫小組嚴格監控健康情況

武漢「清零破功」1醫生確診！官方：近期有上班「不排除院內感染」

Now新聞台剪接師中鏢！　港第二位媒體工作者確診...女友隔離中

香港防疫打出「禁酒令」！業界罵爆「一定反抗到底」：或發起行動

大陸一日新增4例本土確診！　分散4地「2例為境外輸入關聯病例」

首都防疫戰加碼！　入境北京人員「無差別」核酸檢測

湖北連5天「清零」破功！陸新增78例確診「有4例是本土」　

「無症狀感染者」不納入確診！武漢回應了：因沒有臨床表現

陸女大鬧機場！泰國返回拒集中隔離...怒嗆防疫員「我要告你」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

年輕女護士肢解已婚男醫生…出租屋「剁成幾百塊」再煮熟！次日照常上班

滯留湖北人員可望「解禁返京」　防疫小組嚴格監控健康情況

武漢「清零破功」1醫生確診！官方：近期有上班「不排除院內感染」

Now新聞台剪接師中鏢！　港第二位媒體工作者確診...女友隔離中

香港防疫打出「禁酒令」！業界罵爆「一定反抗到底」：或發起行動

大陸一日新增4例本土確診！　分散4地「2例為境外輸入關聯病例」

首都防疫戰加碼！　入境北京人員「無差別」核酸檢測

湖北連5天「清零」破功！陸新增78例確診「有4例是本土」　

「無症狀感染者」不納入確診！武漢回應了：因沒有臨床表現

陸女大鬧機場！泰國返回拒集中隔離...怒嗆防疫員「我要告你」

日職／餵球投手初體驗　佐佐木朗希157火球連發

老齡化投資新標的？　北車商圈整棟長照中心2.75億求售

台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

Mac客製機多國悄調漲10%售價　台灣暫不受影響

雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

劉真：女人的價值來自本身！　愛美的她隨時Ready「為別人改變的愛不長久」

學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

上妝總是卡粉？日本隱藏版「小紅」BB霜遮紋超威猛

東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

大陸熱門新聞

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

陸女大鬧機場！嗆防疫員「我要告你」

習近平一晚與「3國領導人」通話

來自菲律賓！湖北襄陽驚現1例「無症狀感染者」

單親媽綁女兒墜江亡！前夫揭內幕

陸委會：不許中國大陸藉輸入產品對台統戰

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

一架飛機4人染疫！其中一人無症狀確診

醫護夫妻分離40天再見隔空擁抱　她哭：往後餘生都是你

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

衰男當外送員送餐　上門發現是偷錢同事

無症患者不納入確診！武漢回應了

一家6口從英國到北京：已確診4人　包括1歲女童

人事主管虛構20名「空氣員工」爽領400萬薪

更多熱門

相關新聞

醫護滿臉「暗紅瘀傷勒痕」網友致敬

醫護滿臉「暗紅瘀傷勒痕」網友致敬

世界各地的醫療照護工作人員站上第一線，對抗新冠肺炎防疫，不少人在網路上分享與病毒奮戰的心聲。Instagram帳號covid_nurses一篇貼文中，貼出醫護們因長時間配戴護目鏡，在臉上勒出暗紅色壓痕與瘀傷的照片，「向所有在世界各地服務的醫師與護士致敬！」網友們也紛紛湧入留言，加油打氣。

大陸一日新增4例本土確診！2例為境外關聯

大陸一日新增4例本土確診！2例為境外關聯

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

無症患者不納入確診！武漢回應了

無症患者不納入確診！武漢回應了

美國破4萬確診「紐約佔半」　市長急求醫療物資

美國破4萬確診「紐約佔半」　市長急求醫療物資

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19禁酒令香港疫情蘭桂坊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面