避免紓困條例淪空白授權　時力黨團提修法籲「超前部署」

▲時代力量黨團召開「防疫紓困超前部署，人權保障於法有據」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院於上月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，條文中分為防治、紓困、振興與罰則等4部分共18條，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困。對此，時代力量立法院黨團24日提出部分條文修正草案，明定四項應變處置或措施，且必須報經行政院核定後才能發布，事後也要由立法院進行追認。

時代力量黨團24日上午召開「防疫紓困超前部署，人權保障於法有據」記者會，黨團總召邱顯智表示，不僅防疫超前部署，法律部分也應該要超前部署，必須預先將未來可能發生的情況在立法中訂清楚，以便將來若疫情進一步擴大時才不會有紛爭。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



根據時力黨團提出之修正草案，規定中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施，且必須報經行政院核定。草案中也歸類出四項應變處置或措施的範圍，分別為管制人民前往疫區或感染區、管制疫區或感染區人民工作或營業、限制或禁止疫區或感染區人民無正當理由離去其住居所，以及其他限制人民自由及權利之處置或措施。

草案規定，實施管制期間不得逾14日，但有繼續實施之必要時，得報經行政院核定延長之，每次以14日為限。應變處置或措施應於發布後10日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該處置或措施立即失效。

此外，草案也第8條之1，明定人民受集中隔離、集中檢疫或其他限制人身自由之應變處置或措施者，其本人或他人得依提審法之規定聲請提審。受集中隔離、集中檢疫或其他限制人身自由之應變處置或措施者，其所在與法院間有聲音及影像相互傳送之設備而得直接訊問，經法院認為適當者，得以該設備訊問，隔離、檢疫或限制人身自由之機關免予解交，不受提審法第7條第2項之限制。

邱顯智表示，政府紓困的力道應該加大，疫情漸趨嚴峻，對很多中小企業與產業造成很大的衝擊，過去規劃是防疫紓困振興，但真的等到振興時很多企業都面臨到生存危機，因此紓困的力道應該加大，法律部分則要超前部署，不應該等到發生時再來想法源依據何在，有完整的通盤規劃是非常重要的事情，讓立法超前部署、共同對抗防疫戰爭，也希望得到各黨派支持。

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