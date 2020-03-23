桃園長照護師確診...53住民全移出　勇消密包防護衣連6.5小時出勤累癱

▲桃園市華勛分隊前天協助後送某長照機購住民勤務，有隊員疑似中暑累倒，市長鄭文燦23日在局長謝呂泉（左)陪同下走訪華勛分隊慰勞打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某長照中心21日傳出護理人員確診事件，消防局協助後送住民安置，共支援53位消防弟兄協助住民、工作人員轉移至2處醫院安置與居家隔離勤務，總計出車32趟次，其中華勛分隊黃姓隊員身穿密不透風防護衣連續出勤3次疑似中暑累倒，市長鄭文燦23日特別走訪華勛分隊慰勞打氣，希望消防局務必準備更充足防護衣，確保消防人員執勤安全。

據消防局長謝呂泉說，桃園市某長照中心護理人員被診斷出新冠肺炎確診，消防局21日出動53位消防人員支援長照中心53名住民與28名工作人員轉移至2處醫院安置與居家隔離勤務，共出車32趟次，這項後送勤務，隊員們穿著防護衣且全身包緊緊，其中黃姓隊員從早上10時到下午4時30分執勤來回跑了3趟，疑似體力不支中暑累倒。

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▲桃園市長鄭文燦表示，市府未來將協助採購更多防護衣，讓值勤弟兄更安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦23日趕往華勛分隊為消防弟兄們打氣，鄭文燦感謝所有消防同仁全力協助支援，對於華勛分隊黃姓同仁連續出勤3次造成身體不適，希望消防同仁執勤時要注意自身安全，後續市府將協助採購更多防護衣，讓消防同仁更安心投入防疫工作。

▲桃園市長鄭文燦23日慰勞華勛分隊累倒的黃姓隊員，致贈加菜金祝福早日康復。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據市府衛生局統計，目前所有入境返台者均需進行居家檢疫，各縣市的居家檢疫人數暴增，桃市原本居家檢疫人數維持在1千上下，但自16日到21日瞬間暴增達2千人以上，居家檢疫人數暴增至3千8百多人，居家隔離人數則有350人之多，各單位防疫工作負擔加大，除此之外，各醫療院所一般隔離病房與負壓隔離病房也相對吃緊。

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