社會局「愛中相隨」　台南市擴增長照交通接送服務

▲台南市社會局積極布建長照交通接送服務資源，解決失能長輩就醫、復健等交通接送問題，服務區域涵蓋全市37個行政區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市老年人口比率已超過15％，台南市長黃偉哲率領市府團隊，打造台南高齡友善環境，其中包括長輩就醫的交通服務需求，社會局積極布建長照交通接送服務資源，解決失能長輩就醫、復健等交通接送問題，服務區域涵蓋全市37個行政區，減輕長輩就醫奔波及照顧者負擔。

家住安平區的70歲曾阿公，早年因腦中風加上胰臟癌疾病的影響，身體虛弱需長期臥病在床，外出僅能以輪椅代步，且因病需要長期固定回醫院就診，平日僅靠高齡的曾阿嬤一人照料，由於在回診方面實在有困難，經向台南市社會局求助，由照顧管理專員到府評估後，確認可以使用交通接送服務，解決曾阿公就醫上的困境，也讓曾阿嬤獲得喘息的空間，生活品質大大改善，兩位老人家一再感謝南市社會局提供的服務。

黃偉哲市長表示，現代經濟環境改變，每個家庭多數雙薪就業以維持家計，年輕人忙於工作，對年長雙親所能投入的關注較為有限，因此上任後積極推動各項長照資源的布建，交通接送即是長照服務備受肯定的項目之一。透過長期照顧交通接送專車，提供多數相對經濟弱勢或子女家中長輩就醫的服務。

社會局表示，為擴充服務量能，提升長照交通接送的便利性，2020年增加到2家服務提供單位、有21輛長照交通車提供全區服務，針對65歲以上失能長輩、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，經評估後符合長照失能等級第4級以上者（楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區經評估長照等級第2級以上者），提供長輩就醫復健載送服務，以降低家庭負擔。有需求之民眾可洽社會局長期照顧管理中心提出申請(線上申請：http://ltc.tainan.gov.tw/、電話申請：06-2931232)，或來電1966長照諮詢專線。

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