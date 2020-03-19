嚴防群聚感染！彰化102家長照住宿型機構　即日起禁止探視

▲彰化衛生局宣布縣內住宿型長照機構全面禁止探視。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情來勢洶洶，國外長照機構已經傳出百例群聚感染事件，彰化衛生局今天緊急對外宣布，自今（19日）起，全縣各住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構共102家全面禁止探視，建議機構提供視訊方式供家屬或親友探視，同時為防止疫情擴散，將嚴查機構內是否有超收病患的狀況。

衛生局指出，彰化縣目前住宿式長照機構包括老人福利機構50家、護理之家40家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家及產後護理之家8家，共計102家，工作人員數3,371人及住民6,608人，總計9,979人。

▲彰化衛生局宣布縣內住宿型長照機構全面禁止探視。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣在5日就已經針對縣內住宿式長照機構，禁止有國外旅遊史的民眾前來探訪，今天再度緊急宣布全面探訪令，如有特殊需求經核准，必須出示身份證、健保卡雙證件，並且14天內沒有國外旅遊史，也沒有無傳染風險之虞者，才能進入探視。

衛生局長葉彥伯表示，國內新冠肺炎病例已達百例，歐美亞洲的疫情入侵，來勢洶洶。國外亦已傳出多起長照機構群聚事件，尤其長照機構內的住民，多為失能合併慢性病的長者，罹患重症或死亡的風險也比一般人高，必須嚴防群聚事件的發生。

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