11月大女嬰哭鬧不停！狠爸抓狂「猛捶頭胸」　打到顱內骨折慘死

▲桃園市林姓男子去年4月間不滿出生僅11個月大女兒哭鬧不停，竟遷怒毆打致死遭桃檢殺人罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年4月間疑因與父親爭執後心情不佳，又聽到11月大女嬰哭鬧不停，突然情緒失控徒手搥打女嬰頭、胸等處，導致女嬰顱內骨折與出血等多重器官傷重導致出血休克不治，林男案發後坦承犯行，桃檢23日偵結依家暴殺人等罪嫌將林男提起公訴。

檢警調查，25歲的林姓男子與20歲的莊姓女子於2018年5月生下1名女嬰，去年4月23日上午7時許，女嬰在房間內因哭鬧不止，林男發現後突然情緒失控抓起女嬰徒手猛搥其頭部、胸部等處，隨後女嬰停止哭泣，女嬰的3歲姊姊看到女嬰臉色發青趕緊叫媽媽，莊女發現女嬰呼吸微弱急忙送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，經過醫護人員急救後還是宣告死亡。

女嬰家人一度以為女嬰可能從床上翻落導致頭部被重擊，但經檢察官質疑女嬰死因可疑，法醫相驗後查出女嬰顱內骨折且有出血、心臟與肝臟挫裂傷等多重器官損傷導致出血性休克致死。

桃檢偵訊時，林男坦承當天因情緒失控後捶打女嬰之事實；醫院則出示女嬰病例，女嬰體重約8公斤，但林男卻搥擊頭、胸等處，主觀上具有殺人之意圖，市府社會局則佐證林男友家暴兒虐紀錄等佐證，檢方23日偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴。

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