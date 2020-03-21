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高齡化捲起失智海嘯　專家教戰3攻略善用長照保單減輕負擔

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▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

▲隨著高齡化社會來臨，失智人口近年來不斷攀升，專家建議善用保單減輕經濟負擔。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

全球失智人口逐年攀升，平均每3秒就會增加1人，每年約990萬人罹患失智症。面對來勢洶洶的失智風暴，中國人壽推出首張以失智議題為訴求的外溢保單，一張保單可同時提供事前預防、事中因應、事後補償等3大攻略，減輕家中經濟負擔。

世界衛生組織（WHO）預估，全世界失智人口至2050年將達1.32億人，嚴重程度就連WHO也不得不出招，公布降低失智症風險指南，要全球各國一起動起來，延緩失智問題加劇。

面對失智風暴，中壽推出首張以失智議題為訴求的外溢保單「智由行照護終身保險」以3大攻略為核心提供保障，針對6項特定傷病，提供初次罹患特定傷病保險金、輔助器具添購保險金、照護無憂保險金、家事代勞補償保險金、豁免保險費，以及自主健康管理達標的額外保障，協助民眾打造更完整的失智保障網。

在事前預防部分，失智症雖與年齡相關，但並非是長者專利，為鼓勵保戶養成自我健康管理習慣，若使用「中國人壽Keep Going APP」或裝置進行自我健康管理，只要每月至少有21日每天步數達7,000步以上，或每月至少有12日每天睡眠6小時以上，於指定期間內累積12次以上「單月達標」，第三保單年度以後第一次罹患或遭受特定傷病可享「智由行額外給付保險金」，鼓勵民眾睡飽走走，降低或延緩失智，提醒民眾重視預防與健康管理的觀念。

其次是事中因應，一旦罹患特定傷病，中壽即一次給付初次罹患特定傷病保險金與輔助器具添購保險金，整筆給付可用來購買輪椅、電動床等醫療器材，以紓緩突如而來的經濟重擔。

最後是事後補償，根據衛生福利部統計，台灣9成以上的失智者都住在家中，超過5成完全由家人照顧，為提供家屬更多支持，每月給付照顧無憂保險金與家事代勞補償保險金，減輕家人照護壓力，更不用擔心後續療養問題。

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關鍵字：

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