疫情發燒防疫再升級　中市暫停社照關懷據點活動

▲台中市府將防疫再升級，暫停社照關懷據點活動及長青學苑課程。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，實施高標準防疫措施，針對社區照顧關懷據點，23（明）日暫停健康促進活動及老人共餐；長青學苑課程原延至4月6日開學，即日起也暫停上學期課程。

中市社會局長彭懷真表示，台中社區照顧關懷據點提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視和電話問安等服務，受到社區長輩熱烈歡迎。因應疫情，考量據點健康促進活動場域多為封閉室內空間，為降低近距離傳染風險，將暫停健康促進活動課程。

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他也說，老人共餐也將暫停原本集中用餐方式，如長輩有用餐需求，改以便當盒讓長輩帶回家食用，社區並將持續提供電話問安及關懷訪視，服務不中斷。

社會局補充說，依據疾病管制署公布的流行病學資訊，嚴重特殊傳染性肺炎可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，而增加人傳人的感染風險。考量65歲以上者為嚴重特殊傳染性肺炎重症高風險族群，應避免參與各類型活動，因此社會局實施高規格防疫措施，照顧長輩與志工的健康安全。

・停產會崩潰

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