精神萎靡女「注射海洛因」助眠…疑過量暴斃！　前夫給毒遭起訴

▲桃園市吳姓男子去年7月間見前妻自殘且精神狀況不佳，提供海洛因等毒品助眠，但前妻疑似注射過量致死挨告。（示意圖／取得免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與同姓的妻子離婚後仍一起同住，去年7月晚間，吳男見前妻精神況不佳詢問，還發現其有手腕處有自殘傷痕，前妻央求吳男提供海洛因等毒品助眠，吳提供不明數量海洛因供前妻施用，但疑因未稀釋直接注射導致一睡不醒，後緊急送醫急救仍回天乏術；桃檢23日偵結依違反藥事法將吳男提起公訴，毒品案則另案偵辦。

檢警調查，39歲的吳姓男子與吳姓妻子離婚後仍住在觀音區同一住宅內，去年7月3日晚間8時許，前妻疑因失眠等問題導致精神狀況不佳，吳男詢問前妻為何精神萎靡，發現其手腕有自殘傷痕，前妻央求吳男提供海洛因等毒品供其助眠，吳男向綽號「阿朗」男子以2千元購買數量不明的海洛因，當晚11時許，前妻未經稀釋即將半數海洛因放入針筒注射身體，隨即深陷昏迷。

隔天上午9時許，吳男發現前妻沒有呼吸心跳趕緊請哥哥通知消防人員送醫急救，剩餘海洛因則由吳男稀釋後自行注射，消防人員會同警方到場將吳姓前妻送醫急救，警方在現場起出2個針筒與海洛因殘渣袋等證物，將吳男依違反毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

檢警偵訊時，吳男辯稱是吳姓前妻自行注射海洛因過量昏迷致死，手腕傷痕則是其自行以刀具自殘所為，吳男也坦承前妻可能不熟悉海洛因施用方式，隔日凌晨4時許已發現前妻無呼吸心跳；檢方根據死者家人證詞與醫院診斷證明，偵結依違反藥事法將吳男提起公訴，至於提供死者毒品與自行施用海洛因毒品等罪行則另案偵辦。

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