ㄧ句「居家檢疫0確診」被轟爆！立委怒斥環保署署長：草率不負責任

▲張子敬強調，清運的工作會努力落實。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，截至3月18日居家隔離人數2904人、居家檢疫44749人，不少人關心隔離和檢疫垃圾處理。環保署署長張子敬今（23日）表示，全台目前有8 家甲級廢棄物處理業者，約可處理53萬公噸。不過，民進黨立委林淑芬質疑成效，很多人都沒收到申請收垃圾服務通知單外，更怒批張子敬竟講出「居家檢疫幾乎0確診」不負責任的話。

立法院衛環委員會今進行環保署針對疫情報告廢棄物處理，報告指出，統計至3月19日，已清運居家隔離、檢疫住戶廢棄物6872公斤，和集中檢疫場所廢棄物7110公斤。這份報告還提到，居家檢疫44749人，其中0人確診。

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林淑芬不滿表示，中央流行疫情指揮中心日前預估，居家檢疫最高峰可能達6萬人，但聽到張子敬備詢時竟說「居家檢疫幾乎0人確診」，怒批這樣的話太草率，也不負責任。隨便拉個日期來看，20日居家檢疫的就有4人確診，21日3人、22日5人，張子敬這樣說太不負責任。林淑芬說接著說，居家檢疫都有人確診，相對廢棄物處理風險也不會是0，到底這段期間各地方清運垃圾的人力和申請服務的有多少？張子敬表示，有近2千人。

林淑芬指出，萬一疫情大量爆發，需要到宅收垃圾，環署有足夠能力？光靠甲級清運業者夠？並質疑為何只有2千人申請？且有人居家檢疫說沒收到垃圾收集注意事項。張子敬先是回應，居家檢疫幾乎0人確診只是描述，實際作為不是當作0來看。至於沒收到參考範例事項，都有標準作業讓地方送，沒做到會要求。

民進黨立委高嘉瑜說，根據數據全國一般廢棄物生產量，每人每天廢棄物有1公斤，以居家隔離、檢疫人數加總約5萬多人，垃圾量至少有667公噸，但實際處理量只有6.9公噸，不到1%，要求環署落實社區防護。張子敬強調，會努力落實，也不排除讓乙級處理業者加入協助清運。